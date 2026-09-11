Dominanz am Madring: Antonelli holt Freitags-Bestzeit vor Ferrari

Formel-1-Leader Kimi Antonelli sicherte sich am Freitag im 2. Freien Training am neuen Madring die Tagesbestzeit. Der Mercedes-Teenie verwies das Ferrari-Duo Leclerc und Hamilton auf die Plätze.

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WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat dem neuen Stadtkurs in der spanischen Hauptstadt auf Anhieb seinen Stempel aufgedrückt. Der 20-jährige Mercedes-Pilot sicherte sich am Freitagnachmittag im 2. Freien Training mit einer Rundenzeit von 1:33,662 Minuten die Tagesbestzeit. Der italienische Monza-Sieger verwies dabei das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,113) und Lewis Hamilton (+0,149) knapp auf die Plätze zwei und drei. Mercedes-Teamchef Toto Wolff zeigte sich beeindruckt von der schnellen Anpassung auf dem neuen Kurs mit der spektakulären Steilkurve "Monumental" nahe dem Real-Madrid-Trainingszentrum (Qualifying am Samstag um 16:00 Uhr live auf ORF1 & Sport24-Liveticker).

Sonderlob für Mercedes & heftige Crashes in Madrid

Schrecksekunde am Madring: Nach einem heftigen Einschlag in Kurve 19 steht der Bolide von Formel-2-Pilot Tasanapol Inthraphuvasak lichterloh in Flammen. Der 20-jährige Thailänder kann sich glücklicherweise selbstständig über die Streckenbegrenzung retten. © FIA

Während Antonelli glänzte, sorgte Red-Bull-Junior Arvid Lindblad für eine Schrecksekunde: Der 19-jährige Racing-Bulls-Pilot fuhr die viertschnellste Zeit (+0,228), ehe er die Kontrolle verlor und krachte voll in die Streckenbegrenzung. Lindblad blieb dabei zum Glück unverletzt. Bereits im Formel-2-Training hatte ein Feuer-Crash des Thailänders Tasanapol Inthraphuvasak für eine Rot-Phase gesorgt. Antonellis Mercedes-Teamkollege George Russell ordnete sich nach seiner Bestzeit aus dem 1. Training am Nachmittag auf Platz fünf ein (+0,337).

Defekt-Frust bei Weltmeister Lando Norris

Einen rabenschwarzen Freitag erlebte hingegen Weltmeister Lando Norris. Der McLaren-Star musste seinen Boliden wegen eines technischen Defekts frühzeitig in der Garage abstellen und verpasste wertvolle Rundenzeit auf der neuen Piste. Auch Lokalmatador Fernando Alonso sammelte vor Promi-Gästen wie Real-Keeper Thibaut Courtois und Ex-Fußball-Star David Beckham weniger Daten als erhofft. Red-Bull-Konkurrenten und Verfolger müssen nun über Nacht zulegen, um den entfesselten WM-Leader Antonelli am Wochenende abzufangen.