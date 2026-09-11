Meister LASK fordert Vize Sturm Graz im Kracher der 6. Runde

Spitzenspiel in der Bundesliga: Der makellose LASK gastiert am Sonntag bei Sturm Graz. Kühbauer fordert den Rekord, während Ingolitsch frech dagegenhalten will.

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Am Sonntag steigt in der Merkur Arena das absolute Topduell der 6. Bundesliga-Runde. Der amtierende Champion LASK reist mit gewaltigem Selbstvertrauen in die Steiermark: Nach Siegen gegen den GAK, Austria Wien, Ried, WAC und Altach stehen die Linzer mit vollen 15 Punkten an der Tabellenspitze. Trotz der knappen 0:1-Niederlage unter der Woche bei AEK Athen fordert Trainer Didi Kühbauer volle Konzentration für den Schlager (Sonntag, 17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & Sport24-Liveticker).

Historischer Rekord winkt für den LASK in Graz

Um aus Club-Sicht Historisches zu leisten, reicht den Linzern in der Steiermark bereits ein Unentschieden. Ein weiteres Match ohne Niederlage wäre für den LASK ein absolutes Novum in der Vereinsgeschichte, nachdem man die bisherige Rekordmarke von 13 ungeschlagenen Spielen aus 1980 und 2019 eingestellt hat. "Gegen Sturm erwartet uns ein echtes Spitzenspiel. Sie werden alles daransetzen, uns zu schlagen. Wir wollen alles dafür tun, dass unsere Serie hält", verspricht Kühbauer vor der schwersten Aufgabe.

Sturm Graz lauert auf die Riesenchance

Die Gastgeber aus Graz präsentierten sich in der Meisterschaft mit acht Punkten aus fünf Spielen bisher wechselhaft. Nach dem fehlerbehafteten 1:3 bei Rapid Wien will die Elf von Trainer Fabio Ingolitsch eine Reaktion zeigen. Ingolitsch freut sich auf das Highlight und kündigte an, sehr frech in die Partie zu gehen. Mittelfeldmotor Otar Kiteishvili gab zwar im Cup sein Comeback, ein Startelfeinsatz kommt laut dem Coach aber noch zu früh.