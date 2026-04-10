Schneefall bis nach Wien

Nach zuletzt warmen Temperaturen feiert der Winter sein Comeback. Ein Video zeigt dichten Schneefall in Laxenburg (Bezirk Mödling). In Wien gab es Schneeregen.

Schnee-Comeback! Im Norden und Osten Österreichs kann es vorübergehend fast bis in tiefe Lagen Schneefall oder Schneeregen geben – so etwa auch im Bezirk Mödling: Ein Video aus Laxenburg (etwa 40 Autominuten von Wien entfernt) zeigt dichten Schneefall. Auch in Perchtoldsdorf (ebenfalls Bezirk Mödling) gab es heute bereits Schneefall.

Video zum Thema: Schneefall in Laxenburg

In der Bundeshauptstadt gab es vor allem Schneeregen. Die Temperatur in Wien bleibt kühl bei 4 bis 6 Grad.

Schneefallgrenze steigt

Am Nachmittag liegt die Schneefallgrenze im Norden und Osten dann meist zwischen 500 und 1.200m Seehöhe. Der Wind weht im Osten und Süden nur schwach, sonst mäßig aus West bis Nordwest. Tageshöchsttemperaturen im Norden, Osten und Südosten nur 3 bis 9 Grad, sonst 10 bis 18 Grad, mit den höchsten Temperaturen in Osttirol.

So wird das Wetter in Österreich am Samstag

Störungsreste verlagern sich im Tagesverlauf am Samstag langsam in Richtung Südosten. Damit kann sich bereits am Vormittag in den westlichen Landesteilen sowie auch von Oberösterreich ostwärts sonniges und trockenes Wetter durchsetzen. In Teilen Kärntens und der Steiermark halten sich Restwolken hingegen deutlich länger. Hier steigen oft erst am Nachmittag die Chancen auf längere sonnige Phasen. Der Wind weht nur schwach.

Die Frühtemperaturen minus 3 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 24 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen.