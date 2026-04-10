Mumm zahlt sich plötzlich wieder aus

In Zeiten wie diesen kommen Frauen in der Politik immer besser an - und generell all jene, die vor unangenehmen Wahrheiten nicht zurückschrecken.

Das monatliche oe24-Polit-Barometer sollte man sich in heimischen Polit-Kreisen durchaus mal zu Gemüte führen - denn es gibt durchaus ein paar Überraschungen. Gut, dass Herbert Kickl angesichts der Umfrageübermacht seiner Partei sehr gut liegt, geschenkt. Doch ansonsten brillieren Politikerinnen und Politiker, die nicht den Luxus genießen, aus der Opposition heraus den Leuten das Blaue vom Himmel versprechen zu können. Mario Kunasek zum Beispiel, der als FPÖ-Landeshauptmann nicht den ideologischen Hardliner gibt, sondern den Job vergleichsweise pragmatisch angeht. Oder Eva-Maria Holzleitner und Klaudia Tanner, die eine ist als Frauenministerin durchaus unbequem, die andere pusht die höchst unpopuläre, aber dringend notwendige Aufrüstung des Heeres voran. Und das gilt auch für Finanzminister Markus Marterbauer, der uns allen finanziell einiges zumutet - und trotzdem den höchsten Zustimmungswert aller Regierungsmitglieder hat.

Die Moral von der Geschicht? Die Menschen sehnen sich nach klaren Ansagen und Aktionen. Und wenn das wie in den genannten Fällen authentisch rüberkommt - umso besser.

Doch es gäbe viel zu tun: Etwa den Menschen begreiflich zu machen, dass wir in Zeiten von Kriegen nicht so weitermachen können wie bisher. Die hohe "Trumpflation" wird nicht eins zu eins auf höhere Gehälter und Pensionen hinauslaufen, das hatten wir schon einmal, eine neue Runde hält die unsere Wirtschaft nicht mehr aus. Auch billiges Benzin (und Gas aus Russland) wird es nicht mehr geben, wir werden uns also einschränken müssen.

Nötig wäre, um die diversen Krisen zu bewältigen, eine Kraftanstrengung aller - ohne jene, die wirklich Hilfe brauchen, hängen zu lassen. Wir alle würden von der Regierung gerne einen Plan sehen, wie wir das alles schaffen können. Ohne Beschönigungen und bitte ohne Dauerworthülsen.