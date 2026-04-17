Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Günther Schröder

Meinungen

Gusenbauer zieht die SPÖ noch tiefer in den Abgrund

Von
17.04.26, 22:30
Teilen

Die Causa Alfred Gusenbauer hat die SPÖ gebraucht wie einen Kropf. Dabei ist sie symptomatisch für die Probleme, die sie hat.

Auch das noch. Seit dieser Woche ist offiziell, womit viele Politik-Insider ohnehin schon lange rechneten: Die WKStA ermittelt in der Signa Causa jetzt auch gegen den schillerndsten Berater von Unternehmensgründer Rene Benko, also gegen Alfred Gusenbauer. Der weist alle Vorwürfe zurück.

Der Niederösterreicher wurde 2008 auf höchst unschöne Art als Kanzler abmontiert - die Partei leidet heute noch unter der Spaltung, die das brachte. Was dann folgte, hatte mit Sozialdemokratie aber wenig zu tun. Gusenbauer nutzte seine durchaus beachtlichen Fähigkeiten und zog ein millionenschweres Berater-Business auf - dabei war er mit den Klienten wenig wählerisch. Auch ohne die Justizermittlungen ist der Umgang mit Potentaten à la Nasarbajew oder auch René Benko für die SPÖ, naja, eine offene Provokation.

Doch einen Ex-Kanzler wirfst du halt nicht so einfach aus der Partei, wird sich die Parteiführung gedacht haben, eine weitere Fehleinschätzung. Jetzt zieht Gusenbauer die Genossen, die unter Andreas Babler ohnehin schon am Boden liegen, noch weiter runter.

Immerhin will man ihn jetzt rauswerfen, sollte er tatsächlich verurteilt werden. Eine Klärung der Causa kann aber Jahre dauern. Die SPÖ muss darauf hoffen, dass Gusenbauer ein Einsehen hat und das Parteibuch selbst abgibt. Der Schaden ist ohnehin schon immens.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen