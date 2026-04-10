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Schießerei Ottakring
© Viyana Manset Haber, Montage: Witek

Am Flughafen

Mord in Wiener Lokal: Killer nach 158 Tagen gefasst

Von
10.04.26, 18:32
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Großer Ermittlungserfolg für die Wiener Polizei: Ein 34-jähriger Österreicher, der nach tödlichen Schüssen in Ottakring untergetaucht war, wurde am Mittwoch nach Wien ausgeliefert und festgenommen. 

Ein wegen Mordes und versuchten Mordes gesuchter 34-Jähriger wurde am Flughafen Wien festgenommen. Die Auslieferung des Mannes aus der Türkei markiert das Ende einer monatelangen Fahndung.

Der Festnahme vorausgegangen war eine enge Zusammenarbeit zwischen den Verbindungsbeamten des Innenministeriums (BMI) in Istanbul und Ankara, Dokumentenberatern sowie dem Landeskriminalamt Wien und der türkischen Migrationsbehörde PMM.

Schießerei in Ottakring
© Viyana Manset Haber

Bluttat in Wiener Restaurant

Auslöser für die internationalen Ermittlungen war ein Vorfall in einem Restaurant in Wien-Ottakring. Am 6. November 2025 war es dort zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der 34-Jährige mehrmals auf zwei Kontrahenten schoss. Eine Person wurde dabei getötet, eine weitere schwer verletzt. Während sich ein 35-jähriger Mittäter bereits am Tag nach der Tat der Polizei stellte, gelang dem Schützen zunächst die Flucht ins Ausland.

Festnahme am Flughafen Istanbul

Akribische Ermittlungen führten die Wiener Beamten schließlich in die Türkei. Dort konnte der Aufenthaltsort des Mannes ausgemittelt werden. Türkische Sicherheitskräfte nahmen den Verdächtigen bereits am Samstag, 31. Jänner 2026, am Flughafen in Istanbul fest. Nach Abschluss der rechtlichen Prozesse wurde der Mann nun am Mittwoch, 8. April 2026, nach Österreich überstellt und dem Landeskriminalamt Wien übergeben.

Lob für internationales Netzwerk

Innenminister Gerhard Karner betonte die Bedeutung dieses Erfolgs: „Dieser Erfolg ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen österreichischen Verbindungsbeamten, Dokumentenexperten und dem Landeskriminalamt Wien.“ Auch Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl bezeichnete die Festnahme als bedeutenden Ermittlungserfolg und Ergebnis professioneller, internationaler Kooperation. Das Netzwerk der Verbindungsbeamten dient dem BMI bereits seit über zwanzig Jahren als wichtiges Bindeglied zu ausländischen Sicherheitsbehörden.

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