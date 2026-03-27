McLaren-Hammer in Suzuka! Piastri holt die Trainings-Bestzeit

McLaren ist wieder Big in Japan! Nach dem Technik-Debakel von China meldet sich das Weltmeister-Team in Suzuka eindrucksvoll zurück und setzt mit der Bestzeit ein kräftiges Ausrufezeichen.

Nach dem technischen Desaster von China, als beide Boliden noch vor dem Start stehen blieben, brannte Oscar Piastri (24) in der zweiten Übungseinheit die Bestzeit in den Asphalt. Der Australier verdrängte das Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell auf die Plätze zwei und drei, während Lando Norris im zweiten McLaren den vierten Rang belegte. Das Team scheint die Probleme rechtzeitig zum GP in Japan am Sonntag (07:00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker) gelöst zu haben.

Skepsis trotz McLaren-Bestzeit

Trotz der starken Performance bleibt McLaren-Renndirektor Randy Singh skeptisch und glaubt nicht, dass sich die grundlegende Rangordnung unter dem neuen Reglement geändert hat. Mercedes gilt weiterhin als das Maß aller Dinge, wobei sich der interne Zweikampf bei den Silberpfeilen massiv zuspitzt. George Russell (28) führt die WM aktuell mit vier Punkten Vorsprung vor dem erst 19-jährigen Supertalent Kimi Antonelli an, nachdem beide in den ersten Saisonläufen Siege einfahren konnten.

Rote Hoffnung und Bullen-Frust

Hinter der Spitze positionierten Charles Leclerc und Lewis Hamilton ihre Ferraris unter den Top-6 und vertrauen auf ihre größte Stärke, den Raketen-Start. Ferrari-Sportdirektor Diego Ioverno verspricht nach der langen Durststrecke in Suzuka – der letzte Sieg gelang 2004 durch Michael Schumacher – alles zu versuchen, um kleinere Probleme zu beheben.

Völlig von der Rolle präsentiert sich indes Max Verstappen, der im Red Bull nicht über den zehnten Platz hinauskaam. Der Star-Pilot sorgte eher abseits der Strecke für Wirbel, als er einen Journalisten aus dem Medienraum entfernen ließ. Währenddessen rumort es bei Audi nach der Trennung von Teamchef Jonathan Wheatley gewaltig:

Binotto will nun die Rennpause im April nutzen, um das Team nach den Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien komplett umzukrempeln.