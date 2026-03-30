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Europas begehrtester Fußball-Balkon: Mehr wert als eine Tonne Kartoffeln
© Gepa

WM-Play-off

Europas begehrtester Fußball-Balkon: Mehr wert als eine Tonne Kartoffeln

30.03.26, 12:36
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Vor dem entscheidenden WM-Play-off Bosnien gegen Italien wurde ein Bewohner Zenicas zum viralen Phänomen. 

Dino Mujanović hat ein lukratives Angebot ausgeschlagen: Weder eine Tonne Kartoffeln noch ein geländegängiger Lada Niva konnten ihn dazu bewegen, seinen Balkon in Zenica am Dienstagabend abzutreten. Dabei ist dieser Balkon aktuell wohl die exklusivste „Tribüne“ im europäischen Fußball.

Die Hintergründe des kuriosen Angebots

Im Vorfeld des entscheidenden WM-Playoff-Duells zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien (Di., 20.45 Uhr) herrscht in der bosnischen Stadt ein absoluter Ausnahmezustand. Da das Stadion Bilino Polje innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft war und Tickets auf dem Schwarzmarkt für bis zu 1.300 Euro gehandelt werden, verbreitete sich Mujanovićs Facebook-Post wie ein Lauffeuer: Das Angebot: Ein Platz auf seinem Balkon mit direktem Blick auf das Spielfeld. Der Preis: 500 Euro für bis zu vier Personen. Der Service: Inklusive Grillabend und freier Getränkewahl.

Europas begehrtester Fußball-Balkon: Mehr wert als eine Tonne Kartoffeln
© Facebook

Vom Scherz zum viralen Phänomen

Was Mujanović ursprünglich als satirischen Kommentar zur Ticket-Hysterie gedacht hatte, entwickelte eine Eigendynamik, die ihn selbst überraschte. Die Reaktionen der Fans reichten von ernsthaften Geldgeboten bis hin zu den erwähnten Tauschgeschäften mit Naturalien oder Fahrzeugen.

Das Fazit: Familie vor Profit

Trotz der „fantastischen Aussicht“, die Mujanović mit Fotos dokumentierte, bleibt er standhaft. In einer abschließenden Nachricht stellte er klar, dass der Balkon nicht käuflich ist. Er wird das morgige Spiel im privaten Kreis verfolgen: Der Platz bleibt für die engere Familie reserviert, während ganz Bosnien auf die zweite WM-Teilnahme der Geschichte hofft.

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