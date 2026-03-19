Neues Umfrage-Beben: FPÖ zieht auf Kurz-Niveau davon

Die FPÖ kratzt wieder mal an ihrem Umfrage-Rekord. Grund ist wohl die Energiekrise.

Die anlaufende Energiepreiskrise nutzt derzeit nur der FPÖ: Laut aktueller Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 9. bis 17. 3., max Schwankung 2,2 %) kratzt die an ihren historischen Höchstwerten von vor einem Jahr.

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Die Umfrage im Schnelldurchlauf:

FPÖ: 37 % (+1). Herbert Kickls Partei erreicht damit fast exakt jene Werte, die Sebastian Kurz 2019 für die ÖVP einfuhr.

ÖVP: 20 % (stagniert). Die Kanzlerpartei schwächelt mit Christian Stocker weiterhin. Allerdings: Die jüngst präsentierte Preisbremse ist in diesen Daten noch nicht eingepreist.

SPÖ: 18 % (-1). Trotz Andreas Bablers Einsatz für Spritpreis-Deckel verliert die SPÖ an Boden, er muss darauf hoffen. dass die Wählerinnen und Wähler sein Engagement doch noch belohnen.

NEOS: Sie verlieren ebenfalls einen Punkt und halten derzeit mit 7 % ebenfalls unter ihrem Wahlergebnis.

Grüne: Auch sie verlieren, bleiben aber mit 9 % vor den NEOS.

Ampel ohne Mehrheit

Die aktuelle Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS („Ampel-Koalition“) ist weit von einer stabilen Mehrheit entfernt. Gemeinsam kämen sie nur noch auf 87 Mandate – notwendig wären jedoch 92. Ein wesentlicher Faktor für dieses Scheitern ist der mögliche Einzug der KPÖ, die mit aktuell 7 Mandaten den etablierten Parteien entscheidende Sitze wegschnappen würde. Während die FPÖ ihren Vorsprung stetig ausbaut, rückt eine Fortführung der aktuellen Konstellation in weite Ferne.