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Gratis Wingsurfen ausprobieren beim LAKEBASE-Opening am Traunsee
© Klaus Krumböck

Anfang Mai

Gratis Wingsurfen ausprobieren beim LAKEBASE-Opening am Traunsee

26.03.26, 10:31
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Der neue Wassersporttrend Wingsurfen verbindet das Beste aus Windsurfen, Kitesurfen und Surfen. 

. Am Traunsee tut sich etwas: Mit der Übernahme der LAKEBASE in Rindbach durch die SUP & WING BOX startet ein neues, modernes Wassersport-Konzept in die Saison 2026. Das wird gebührend gefeiert: Von 1. bis 3. Mai 2026 verwandelt sich die LAKEBASE in einen Hotspot für alle, die Bewegung, Wasser und gute Stimmung lieben. Besucher erwartet ein vielseitiges Opening-Event mit gratis Testmöglichkeiten, Workshops (Windsurf, Pumpfoil & Foiling hinterm Boot), Expo-Area, MEGA Tombola mit Neilpryde Wing als Hauptpreis und entspannten Beach-Vibes direkt am See.
Neben Klassikern wie Stand Up Paddling und Windsurfen stehen vor allem Trendsportarten wie Wingsurfen (Wingfoiling) und Pumpfoiling im Fokus – inklusive der Möglichkeit, neuestes Equipment direkt vor Ort auszuprobieren.

Das Event richtet sich neben aktiven Wassersportlern auch an Neulinge, Sportbegeisterte und Einheimische, die den Traunsee von einer neuen Seite erleben möchten.„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Wassersport einfach zugänglich wird – mit guter Atmosphäre, persönlicher Betreuung und viel Freude am Ausprobieren“, so Veranstalter Rainer Schmid.Der reguläre Betrieb startet im Mai, Kurse und Camps sind bereits online buchbar.

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