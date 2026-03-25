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Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)
© APA/HELMUT FOHRINGER

Hattmannsdorfer

Spritpreisbremse fix: Das sagt der Energieminister

25.03.26, 13:08
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Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) begrüßt die Zustimmung der Grünen zur Spritpreisbremse. 

Am Mittwoch gab Grünen-Chefin Leonore Gewessler bekannt, den Änderungen beim Preisgesetz zustimmen zu wollen. Die Grünen wollen der Regierung nicht im Weg stehen, diese müsse nun "den Beweis antreten", dass ihre Maßnahme wirkt. Gewessler bezweifelt das allerdings. 

Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) begrüßte jedenfalls in einer Aussendung die Entscheidung der Grünen. Und: „Wir können uns den geopolitischen Spannungen und den internationalen Preisentwicklungen bei Öl und Treibstoffen nicht entziehen. Die Wahrheit ist: Wir werden nicht verhindern können, dass die Spritpreise weiter steigen. Aber wir können sehr wohl alles daransetzen, den vollen Durchschlag auf die Inflation abzumildern, damit Österreich wirtschaftlich besser durch diese Krise kommt als andere Staaten."

Mit der Spritpreisbremse könne der Inflationsanstieg um rund 0,25 Prozentpunkte gedämpft werden, so Hattmannsdorfer, der sich auf Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher berief.

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