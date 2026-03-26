Iran-Krieg spitzt Lage zu: Droht schon bald ein Benzin-Engpass?

Die Sorge wächst quer durch Europa: Sollte der Krieg im Iran weiter andauern, könnten wichtige Lieferketten für Europa massiv gestört werden. Der Mineralölverband Fuel schlägt bereits Alarm und sieht die Versorgung unter Druck, falls sich die Situation weiter zuspitzt.

Die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg treibt die Preise nach oben und das wirkt sich direkt auf Europa aus. Der deutsche Mineralölverband warnt, dass es bei anhaltender Eskalation zu Lieferengpässen kommen könnte. Der Sprecher der "Rheinischen Post" spricht von einer Verschärfung des globalen Wettbewerbs um das Angebot von Rohöl und Mineralölprodukten.

Europa blickt nervös auf die Lage

Besonders brisant ist der mögliche Zeitpunkt. Laut Warnungen könnten erste Engpässe bereits Ende April oder im Mai auftreten. Noch ist die Versorgung stabil, doch Experten betonen, wie schnell sich die Lage drehen kann, wenn wichtige Transportrouten betroffen sind.

Schon jetzt zeigen sich erste Folgen an den Zapfsäulen. Die Preise für Benzin und Diesel sind zuletzt spürbar gestiegen.

Heikle Abhängigkeit von Krisenregion

Europa ist stark von Energieimporten abhängig, insbesondere aus dem Nahen Osten. Kommt es dort zu Störungen, etwa bei wichtigen Transportwegen, geraten Lieferungen ins Stocken. Die Folge: steigende Preise und im schlimmsten Fall echte Versorgungsprobleme.

Noch keine Knappheit

Immerhin gibt es aktuell auch Entwarnung: Laut Mineralölverband drohen derzeit noch keine konkreten Lieferengpässe bei Benzin, Diesel oder Heizöl in Europa.

In Österreich gelten zudem strenge Regeln: Tankstellen dürfen ihre Preise nur einmal täglich erhöhen, künftig sollen Anpassungen sogar nur noch dreimal pro Woche erlaubt sein. Doch trotz dieser Maßnahmen zeigt sich ein klarer Trend – die Preise sind zuletzt deutlich stärker gestiegen und könnten bei weiterer Eskalation weiter anziehen.

Lage bleibt angespannt

Noch handelt es sich um Warnungen, doch die sind deutlich. Klar ist: Sollte der Krieg weiter eskalieren, könnte sich die Situation schneller zuspitzen, als vielen bewusst ist – mit direkten Folgen für Millionen Autofahrer in Europa.