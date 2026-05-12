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Unfall
© Getty

Schwer betrunken

Alkolenker erfasst Bekannten am Rad - tot

12.05.26, 08:49 | Aktualisiert: 12.05.26, 10:51
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 Der 36-Jährige rammte einen 65-jährigen E-Bike-Fahrer 

Ein schwer betrunkener 36-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag in Krakau im obersteirischen Bezirk Murau seinen 65-jährigen Bekannten, der mit einem E-Bike am Heimweg war, mit dem Auto gerammt und dabei tödlich verletzt. Obwohl der Alkolenker stehen blieb und die Rettungskräfte rief, konnten diese das Leben des Radfahrers nicht mehr retten. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Obduktion der Leiche an. Der Pkw-Lenker wird wegen fahrlässiger Tötung angezeigt.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatten die beiden Männer den Abend gemeinsam in einem Wohnhaus in Krakau verbracht. Dort wurde vermutlich Alkohol konsumiert. Gegen 23.00 Uhr verließ der 65-Jährige das Haus und fuhr mit dem E-Bike in Richtung seines Wohnortes los. Wenig später verließ auch der 36-Jährige das Haus und lenkte trotz starker Alkoholisierung sein Auto. Im Ortsteil Krakauhintermühlen dürfte er seinen Bekannten gegen 23.20 Uhr auf der Straße übersehen und erfasst haben.

Nach der Kollision blieb der 36-Jährige stehen, setzte den Notruf ab und suchte nach dem 65-Jährigen. Zwei First Responder und die Rettung versorgten das Unfallopfer und versuchten die Reanimation. Sie blieben aber erfolglos. Dem 36-Jährigen wurde nach dem Alkotest der Führerschein sofort abgenommen. Außerdem wurde er für eine medizinische Abklärung ins LKH Tamsweg gebracht. Die Angehörigen des verstorbenen Radfahrers wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

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