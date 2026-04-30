Große Sorge um Popstar LeAnn Rimes: Sie muss alle Auftritte absagen

Schock für die Fans: Die beliebte US-Sängerin LeAnn Rimes muss ihre aktuelle Tournee aufgrund einer schweren Erkrankung abbrechen. In einer emotionalen Nachricht auf Instagram teilte der Star mit, dass die Gesundheit nun Vorrang hat und Auftritte sowie Reisen vorerst nicht möglich sind.

Sängerin LeAnn Rimes muss ihre Karriere vorerst pausieren. Die 43-Jährige leidet unter einer schweren Erkrankung und kann derzeit nicht reisen. Ihre Auftritte am Donnerstag in Spokane sowie am Freitag in Seattle müssen daher entfallen. Am Mittwoch wandte sich Rimes mit einem emotionalen Post an ihre Community, um die Situation zu erklären. Obwohl sie derzeit als Teil des Casts von „9-1-1: Nashville“ einen echten Karriere-Höhenflug erlebt, zwingt sie ihr Körper nun zur Ruhe.

Schlechte Nachrichten auf Instagram

LeAnn Rimes © Getty

In ihrer Story gestand die Künstlerin offen, wie nahe ihr die Absage geht. „Es bricht mir wirklich das Herz, die Termine verschieben zu müssen“, schrieb sie an ihre Follower. Dennoch gibt es einen kleinen Lichtblick, denn die Sängerin versprach, dass sie bereits an neuen Terminen arbeite und ihre Fans schon sehr bald wiedersehen wolle.

Keine Details zur Diagnose

Welche genaue Erkrankung LeAnn Rimes aktuell außer Gefecht setzt, behielt sie für sich. In ihrer Botschaft konzentrierte sie sich stattdessen auf die Dankbarkeit gegenüber ihren Anhängern. Sie betonte, wie sehr sie die Freundlichkeit und die anhaltende Unterstützung während ihrer Genesung schätze. Die 43-Jährige brennt darauf, bald wieder auf der Bühne stehen zu können.

Rückblick auf gesundheitliche Probleme

LeAnn Rimes © Getty

Diese Zwangspause sorgt bei vielen für große Besorgnis, da die Musikerin bereits früher schwere gesundheitliche Prüfungen bestehen musste. Erst im Jahr 2024 wurde öffentlich, dass sie an einer Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs litt und operiert werden musste. Viele hoffen nun, dass sie auch diese aktuelle Krise schnell überwindet.

Die kommenden Tage wird sich die Sängerin nun vollständig auf ihre Erholung konzentrieren, um bald wieder mit ihrer Stimme begeistern zu können.