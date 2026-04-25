Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. ATP
Iga Swiatek
© getty

Tennis

Swiatek gab in zweiter Madrid-Runde auf

25.04.26, 22:41
Teilen

Die Weltranglistenvierte Iga Swiatek hat am Samstag in der dritten Runde des Tennis-Millionenturniers von Madrid aufgegeben.  

Die US-Amerikanerin Ann Li kam so zu einem 7:6(4),2:6,3:0-Erfolg.

Swiatek
© apa

Die Polin Swiatek gab an, sie leide an einer Magen-Darm-Erkrankung. Der ungeplante frühe Ausstieg der Co-Favoritin passierte vier Wochen vor Beginn der French Open in Paris, bei denen Swiatek 2020, 2023 und 2024 den Titel geholt hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen