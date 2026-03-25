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© Getty

Strom spart

Tanken wird Luxus: Warum E-Autos jetzt deutlich günstiger unterwegs sind

25.03.26, 11:29
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Die hohen Spritpreise treiben viele Autofahrer zum Umdenken: Elektroautos werden immer attraktiver. Vor allem beim Laden zuhause lässt sich im Vergleich zu Benzin und Diesel deutlich sparen. 

Der teure Sprit macht Elektroautos attraktiver. Zwar war zuhause Laden schon vor der Ölpreisrally günstiger als Tanken, doch bei Preisen von rund 2 Euro oder mehr pro Liter wird der Unterschied immer deutlicher.

Während 100 Kilometer mit einem Verbrenner aktuell rund 13 bis 15 Euro kosten, liegen die Kosten bei E-Autos je nach Ladeart zwischen 6 und 13 Euro.

Große Unterschiede je nach Ladeart

Ein Dieselauto mit einem Verbrauch von 6 Litern pro 100 Kilometer kommt bei einem Preis von 2,19 Euro pro Liter auf Kosten von 13,14 Euro. Ein Benziner mit 7,5 Litern Verbrauch liegt bei etwa 14,18 Euro pro 100 Kilometer. Ein Elektroauto mit einem Verbrauch von 19 kWh kostet beim Laden zuhause rund 6,46 Euro pro 100 Kilometer. Wer hingegen Schnellladestationen nutzt, zahlt mit etwa 13,11 Euro fast gleich viel wie für einen Verbrenner.

Mit eigenem Strom am billigsten unterwegs

Am meisten sparen E-Auto-Fahrer mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage. Wird der entgangene Einspeisetarif von rund 6 Cent pro kWh berücksichtigt, kosten 100 Kilometer nur etwa 1,14 Euro.

Trotz günstiger Energiepreise hängt die tatsächliche Wirtschaftlichkeit stark von weiteren Faktoren ab. Laut ÖAMTC spielen vor allem Kaufpreis, Wertverlust, Wartungskosten und die individuelle Nutzung eine große Rolle. Denn ein großer Teil der monatlichen Autokosten – im Schnitt rund 500 Euro – entsteht durch den Wertverlust und bleibt beim Tanken oder Laden oft unbemerkt.

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