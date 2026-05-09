Muttertag: So viel geben wir für Geschenke aus

Mehr als zwei Drittel beschenken ihre Mütter oder Partnerinnen und geben im Schnitt 65 Euro aus. Das ist mehr als im Vorjahr.

Beim Muttertag lassen wir alle Mütter hochleben. Mehr als je, wie eine neue Umfrage der Wirtschaftskammer zeigt: „Zum heurigen Muttertag am 10. Mai wird fleißig geschenkt. Das freut uns sowohl für die Mütter im Land als auch für den heimischen Handel. Gerade zu einer Zeit, in der die konjunkturelle Lage aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten erneut angespannt ist, können die Handelsbetriebe jeden Impuls gut gebrauchen“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Zwei von drei machen Geschenke

Tatsächlich bringen die Ergebnisse der KMU Forschung Austria, die im Auftrag der Bundessparte Handel rund 1000 Österreicher:innen zu ihren beabsichtigten Muttertagsausgaben befragt hat, positive Nachrichten für den heimischen Handel.

So haben mehr als zwei Drittel (67 %) vor, am 10. Mai jemanden ein Geschenk zu überreichen. Meist ist das die eigene Mutter, aber auch Partnerinnen und Schwiegermütter werden gerne bedacht. Wer schenkt, gibt im Durchschnitt 65 Euro aus (Vorjahr: 60 Euro). Die Gesamtausgaben steigen damit um 6 % von 290 Millionen Euro im Vorjahr auf 308 Millionen Euro in diesem Jahr.

Blumen am beliebtesten

Mit Abstand am häufigsten verschenkt werden Blumen oder Pflanzen, sie werden von 55 % der Befragten genannt. Gerne gekauft werden aber auch Süßigkeiten/Schokoladen/Pralinen (27 %). An dritter Stelle der Top-Muttertagsgeschenke folgen Restaurantbesuche (19 %) und jeweils 16 % der Österreicher:innen wollen auch Selbstgemachtes (gebastelt, gekocht, gebacken) oder gemeinsame Unternehmungen wie z.B. Kinos oder Konzertbesuche schenken.