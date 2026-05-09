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Donald Trump
© Getty

Rote Zahlen

Donald Trump macht 405 Millionen Dollar Verlust in 3 Monaten

Von
09.05.26, 14:47
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Bittere Verluste für Donald Trump. Eine seiner wichtigsten Firmen machte im 1. Quartal 2026 Verluste in Höhe von 405 Millionen Dollar. 

Die Muttergesellschaft von US-Präsident Donald Trumps Social-Media-Plattform "Truth Social" schreibt tiefrote Zahlen. Im ersten Quartal des Jahres verzeichnete die Trump Media and Technology Group einen massiven Verlust von über 405 Millionen US-Dollar, während die Einnahmen im gleichen Zeitraum drastisch hinter den Erwartungen zurückblieben. 

Die aktuellen Quartalszahlen zeichnen ein düsteres Bild für das Medienunternehmen. Den enormen Verlusten von mehr als 405 Millionen Dollar stehen laut den jüngsten Finanzberichten Einnahmen von lediglich rund 871.000 Dollar gegenüber. Das Missverhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen wirft bei Analysten zunehmend Fragen über die Profitabilität des Konzerns auf. 

 

Ein Großteil der Verluste ist nicht auf das operative Tagesgeschäft zurückzuführen, sondern auf spekulative Investments. Das Unternehmen führt knapp 369 Millionen Dollar des Fehlbetrags auf nicht realisierte Verluste bei digitalen Vermögenswerten und Aktienbeteiligungen zurück. 

Aktie weiter auf Talfahrt 

Die angespannte finanzielle Lage spiegelt sich auch an der Börse wider. Die Aktie des Unternehmens, die unter dem Kürzel "DJT" gehandelt wird, fiel zuletzt auf unter 9 Dollar. Damit hat das Wertpapier seit seinem Rekordhoch im Jahr 2022 mehr als 90 Prozent an Wert verloren. 

Die anhaltenden Turbulenzen forderten bereits personelle Konsequenzen. Erst im vergangenen Monat wurde der Geschäftsführer Devin Nunes von seinem Posten abberufen. Mit neuen Geschäftszweigen, wie etwa geplanten Investitionen in den Energiesektor und Künstliche Intelligenz, versucht die Führungsebene nun, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

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