"Massiver Ausbau": 2.160 Plätze für Wiener Sommerdeutschkurse

Wien erklärt, bei der Sprachförderung zu boomen: Die Stadt Wien baut ihre kostenlosen Sommerdeutschkurse für Schulneulinge massiv aus – und die Nachfrage ist dem Vernehmen nach groß.

Bereits kurz nach dem Start der Online-Anmeldung wurden rund 700 der begehrten Plätze vergeben. Insgesamt stehen heuer 2.160 Plätze für Kinder zur Verfügung, die ab Herbst 2026 in eine Wiener Volksschule eintreten. Ein klares Zeichen: Der Bedarf ist enorm.

Emmerling macht Druck

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (SPÖ) lässt keinen Zweifel an ihrer Mission: "Jedes Kind soll von Anfang an gerechte Chancen haben – unabhängig von Herkunft oder Sprache zu Hause." Beim Schuleinstieg entscheide Sprache maßgeblich über Teilhabe und Lernerfolg. Deshalb werde jetzt gezielt investiert – und zwar noch vor dem ersten Schultag.

Neu in diesem Jahr

Alle Eltern, deren Kinder bei der Schuleinschreibung als außerordentliche Schüler eingestuft werden, werden aktiv kontaktiert und zur Teilnahme eingeladen. So soll kein Kind durch den Rost fallen.

Was steckt dahinter?

Die Kurse laufen von 13. Juli bis 21. August 2026 an fünf Wiener Schulstandorten. Sie dauern jeweils zwei Wochen, sind kostenlos und finden in kleinen Gruppen mit maximal zwölf Kindern statt. Qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen begleiten die Kleinen – spielerisch, altersgerecht, alltagsnah. Deutsch wird nicht nur im Unterricht geübt, sondern auch beim Spielen und in alltäglichen Situationen. Eine tägliche Jause ist inklusive. Umgesetzt werden die Kurse von Interface Wien im Auftrag der städtischen Abteilung für Integration und Diversität.

Erstmals: Info-Abende für Eltern

Brandneu in diesem Jahr sind mehrsprachige Eltern-Info-Veranstaltungen direkt am Bildungscampus Sonnwendviertel. Am 16. Juli, 30. Juli und 13. August – jeweils von 8.30 bis 10.30 Uhr – gibt es Infos auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch. Thema: Wie können Eltern ihre Kinder beim Schulstart bestmöglich unterstützen?

Wer kann mitmachen?

Teilnahmeberechtigt sind Kinder, die in Wien gemeldet sind, aktuell einen Kindergarten besuchen, ab September 2026 schulpflichtig sind und als außerordentliche Schülerinnen bzw. Schüler in eine Wiener Volksschule starten. Die persönliche Anmeldung ist von 27. April bis 3. Juli in den Regionalstellen der MA 17 sowie bei Interface Wien möglich.