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Wiener-Linien-Tag im MAK am 26.4.2026
© kunst-dokumentation.com/MAK

Kulturgenuss

Wiener-Linien-Tag im MAK am 26.4.2026

17.04.26, 16:07
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Gratis ins MAK mit der Wiener-Linien-Jahreskarte. Und zwar am 26. April.

Die Wiener Linien und das MAK laden herzlich ein, am 26. April 2026 einen Sonntag voller Kunst und Design im MAK zu erleben: Besitzer einer Wiener-Linien-Jahreskarte genießen freien Eintritt in die beiden kürzlich neu eröffneten MAK Schausammlungen WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk und TEXTILIEN UND TEPPICHE sowie in alle aktuellen MAK Ausstellungen!

WIEN 1900

Diese Ausstellung verleiht den herausragenden Beständen des MAK zur Wiener Moderne eine spektakuläre Bühne Die vom Künstler Markus Schinwald in enger Zusammenarbeit mit den Sammlungsleitern des MAK konzipierten, atmosphärisch inszenierten Erlebnisräume geben mit mehr als 700 Objekten einen lebendigen Querschnitt durch diese Hochblüte der angewandten Kunst, wie ihn nur das MAK mit seiner umfangreichen Sammlung bieten kann.

Textilien und Teppiche  

Und auch die neue MAK Schausammlung Textilien und Teppiche entfaltet eine außergewöhnliche Präsentation rund um eine der wertvollsten und umfangreichsten Sammlungen ihrer Art weltweit. Der von Formafantasma gestaltete Schausaal zeigt kostbare Objekte von der Spätantike bis zur Gegenwart – von europäischen bis zu ostasiatischen Meisterwerken. Ein besonderes Highlight ist der erstmals nach umfassender Restaurierung wieder ausgestellte seidene Mamlukenteppich aus dem frühen 16. Jahrhundert aus der Region des heutigen Ägypten – ein absolutes Glanzstück der MAK Sammlung.

Nicht versäumen

Am 26.4. bietet sich auch noch einmal die Gelegenheit, die international viel beachtete Ausstellung HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive zu besuchen. Besitzer der Wiener-Linien-Jahreskarte genießen auch in diese Highlight-Ausstellung, die nur noch bis zum 3. Mai zu sehen ist, freien Eintritt. Ausgehend vom größten und einzigen offiziellen öffentlichen Archiv zu seinem Werk, das seit 2011 Teil der MAK Sammlung ist, bietet sie einen tiefgehenden und einzigartigen Einblick in Helmut Langs Mindset und seinen kreativen Prozess. Darüber hinaus warten die Ausstellungen FELIX LENZ. Soft Image, Brittle Grounds, URSI FÜRTLER. Textil – Abstrakt, BARBARA PFLAUM. Schaufenster des Alltags und HYPE UND HOCHKULTUR. 75 Jahre Wiener Festwochen in Plakaten auf Besucher.

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