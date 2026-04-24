Fridays For Future mit Protest in Wien gegen klimaschädliche Förderungen

Fridays For Future protestierte am 24. April mit 2.500 Schülern am Heldenplatz. Klimaschädliche Förderungen haben keinen Platz im Budget, hieß es. Mit einem 570 Meter langen Seil zeigten die Schüler, wieviel Geld jährlich in die Zerstörung ihrer Zukunft fließe.

"In dem Moment, wo Öl und Gas besser unterstützt wird als leistbare Öffis, Solarpanele auf den Dächern und Pflegekräfte in den Krankenhäusern, wird uns das Recht auf Zukunft verwehrt!”, kritisiert Sofia Scherer (Fridays For Future) und richtet damit einen klaren Appell an das Finanzministerium Marterbauer (SPÖ) und seinen Koalitionspartner ÖVP.

Jährlich 5,7 Mrd. klimaschädliche Förderungen

570 Meter Seil spannten die Protestierenden über den Platz, jeder Dezimeter stünde für 1 Million Euro, die jährlich in klimaschädliche Projekte fließen würden. 5,7 Mrd. Euro sind das (laut WIFO), mit denen laut Fridays For Future stattdessen die Anzahl an Pflegekräften in Österreich verdoppelt werden, oder 40% der Bevölkerung ein Erwachsenen-Klimaticket geschenkt bekommen könnten. "Die Förderpolitik der Bundesregierung ist aus dem letzten Jahrtausend. Wir geben heute Geld aus, um morgen Klimaschäden und Strafzahlungen oben drauf zu blechen.“, so Laila Kriechbaum’s Appell für die Abschaffung der klimaschädlichen Förderungen. “Öl und Gas sind teuer und können niemals verlässlich sein. Das haben uns die letzten Wochen mehr als bitter gezeigt. Wer sie mit Förderungen künstlich am Leben hält, hat Wirtschaftspolitik wohl noch nicht verstanden.“

Die Schüler halten das 570 Meter lange Seil hoch. © Fridays For Future

Regierung solle Verantwortung übernehmen

Die Protestierenden fordern daher das Dienstwagen- und Dieselprivileg sozial gerecht zu ökologisieren, die Flugticketabgabe an das Modell von Deutschland anzupassen, die Stellplatzverpflichtung zu streichen und den Rahmen der Wegekostenrichtlinie besser zu nutzen, indem die LKW-Maut angehoben wird. In einer krisengebeutelten Zeit wie dieser müsse die Regierung durch Investitionen in erneuerbare Energien ein klares Signal an Bevölkerung, heimische Wirtschaft, Wissenschaft und Zukunft senden und Verantwortung übernehmen.