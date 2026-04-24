Saisonstart im Schönbrunner Bad bei kaiserlichen 24 Grad

Das Warten hat ein Ende und die ersten Wiener können die Badehose einpacken. Das Schönbrunner Bad eröffnet am Samstag als erstes Freibad der Stadt die heurige Saison.

Während die Wienerinnen und Wiener bei den 10 städtischen Freibädern noch bis zum 2. Mai ausharren müssen, dürfen sich die Sonnenanbeter in Hietzing bereits eine Woche früher freuen. Das Schönbrunner Bad macht nämlich den Anfang und sperrt schon am kommenden Samstag seine Pforten für die erste Abkühlung des Jahres auf - und frisch wird es im Becken definitiv, denn das Wasser hat lediglich 20 Grad. Die Sonne meint es am Wochenende aber gut mit den ersten Badegästen und sorgt für Temperaturen von bis zu 24 Grad.

Kaiserliche Frühlingsputz

In den vergangenen Wochen wurde auf dem Areal fleißig geschraubt und gewerkelt, damit pünktlich zum Start alles blitzt und blank ist. Die Verantwortlichen haben zahlreiche Wartungsarbeiten sowie Reparaturen durchgeführt und die gesamte Anlage sorgfältig auf Vordermann gebracht. Zahlreiche Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten wurden durchgeführt, damit man den Aufenthalt wieder in einer gepflegten und sicheren Umgebung genießen kann.

Badespaß wird ein bisserl teurer

Die Vorfreude bei den Stammgästen ist bereits riesig. Allerdings müssen die Besucher für das kaiserliche Vergnügen in dieser Saison etwas tiefer in die Tasche greifen, da die allgemeine Teuerung der letzten Jahre auch vor dem privaten Badbetreiber keinen Halt gemacht hat. Der Preis für eine Tageskarte für Erwachsene klettert von bisher 19 Euro auf nunmehr 20 Euro hinauf. Auch bei den Saisonkarten gibt es eine spürbare Anpassung nach oben, denn diese kosten mit 335 Euro jetzt um über 20 Euro mehr als noch im Vorjahr. Für Schüler sowie Studierende bis zum Alter von 28 Jahren wird ein ermäßigter Tarif von 16 Euro für den gesamten Badetag fällig.