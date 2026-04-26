Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
NÖ Motorradbauer will mit E-Bikes global punkten
© HMW

E-Mobilität

NÖ Motorradbauer will mit E-Bikes global punkten

26.04.26, 12:36
Teilen

Der in Stetten (Bezirk Korneuburg) beheimatete Motorradhersteller HMW Mobility will mit E-Mobilität die ehemaligen Halleiner Motorenwerke wiederbeleben. Die Salzburger produzierten in den 1950er-Jahren 38-cm3-Fahrradmotoren, Anfang der 1960er-Jahre kam das wirtschaftliche Aus. 

2023 startete HMW-Geschäftsführer Michael Hofbauer die Marke neu, 2025 erfolgte der eigentliche Markteintritt. Der studierte Autodesigner, der zuvor für Lamborghini und Ducati arbeitete, will sich an der Schnittstelle von E-Mobility, Automotive und GreenTech positionieren. Anfang 2027 will Hofbauer den Break Even erreichen und weiter expandieren. So soll das Händlernetz in der DACH-Region ausgebaut werden und der Eintritt in weitere EU-Märkte in Südosteuropa erfolgen. Geplant ist ein Umsatzwachstum von 61.000 Euro im Jahr 2024 auf über 5 Mio. Euro in 2027. Dies sei aber sehr ambitioniert.

Unternehmenswert von 2,5 Mio. Euro 

2025 war die RBO-Ing. Stöckl GmbH als Lead-Investor und strategischer Partner bei HMW eingestiegen. Insgesamt umfasst HMW drei Gesellschafter, alle mit operativem Hintergrund, betont Hofbauer. Derzeit hat das junge Unternehmen einen Genussschein aufgelegt. Der Nennbetrag liegt bei 250 Euro, die Fundingschwelle bei 100.000 Euro, das Platzierungsvolumen bei 750.000 Euro. Als Unternehmenswert werden 2,5 Mio. Euro genannt. Als Vermittler tritt Conda Capital auf.

Praktische und angenehme Mobilitätslösungen 

Ziel ist es, "praktische und angenehme Mobilitätslösungen für jede Situation zu schaffen", so Hofbauer zur APA. Als Beispiel nennt er den täglichen Weg zur Arbeit. Das aktuelle Modellprogramm umfasst L1e- und L3e-Zweiräder, elektrisch und mit 125cc Antrieb nach Euro V+. "Weniger Komplexität, mehr Fahrspaß" sei das Motto. Alle Produkte würden in Österreich designt und entwickelt. Man habe Herstellerpartnerschaften in Asien für die Teilefertigung und die Supply Chain sowie Technologiepartner in Österreich und der EU. Laut Hofbauer hat HMW 20 aktive Händler in Österreich, Ungarn und Tschechien.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen