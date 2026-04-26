NÖ Motorradbauer will mit E-Bikes global punkten

Der in Stetten (Bezirk Korneuburg) beheimatete Motorradhersteller HMW Mobility will mit E-Mobilität die ehemaligen Halleiner Motorenwerke wiederbeleben. Die Salzburger produzierten in den 1950er-Jahren 38-cm3-Fahrradmotoren, Anfang der 1960er-Jahre kam das wirtschaftliche Aus.

2023 startete HMW-Geschäftsführer Michael Hofbauer die Marke neu, 2025 erfolgte der eigentliche Markteintritt. Der studierte Autodesigner, der zuvor für Lamborghini und Ducati arbeitete, will sich an der Schnittstelle von E-Mobility, Automotive und GreenTech positionieren. Anfang 2027 will Hofbauer den Break Even erreichen und weiter expandieren. So soll das Händlernetz in der DACH-Region ausgebaut werden und der Eintritt in weitere EU-Märkte in Südosteuropa erfolgen. Geplant ist ein Umsatzwachstum von 61.000 Euro im Jahr 2024 auf über 5 Mio. Euro in 2027. Dies sei aber sehr ambitioniert.

Unternehmenswert von 2,5 Mio. Euro

2025 war die RBO-Ing. Stöckl GmbH als Lead-Investor und strategischer Partner bei HMW eingestiegen. Insgesamt umfasst HMW drei Gesellschafter, alle mit operativem Hintergrund, betont Hofbauer. Derzeit hat das junge Unternehmen einen Genussschein aufgelegt. Der Nennbetrag liegt bei 250 Euro, die Fundingschwelle bei 100.000 Euro, das Platzierungsvolumen bei 750.000 Euro. Als Unternehmenswert werden 2,5 Mio. Euro genannt. Als Vermittler tritt Conda Capital auf.

Praktische und angenehme Mobilitätslösungen

Ziel ist es, "praktische und angenehme Mobilitätslösungen für jede Situation zu schaffen", so Hofbauer zur APA. Als Beispiel nennt er den täglichen Weg zur Arbeit. Das aktuelle Modellprogramm umfasst L1e- und L3e-Zweiräder, elektrisch und mit 125cc Antrieb nach Euro V+. "Weniger Komplexität, mehr Fahrspaß" sei das Motto. Alle Produkte würden in Österreich designt und entwickelt. Man habe Herstellerpartnerschaften in Asien für die Teilefertigung und die Supply Chain sowie Technologiepartner in Österreich und der EU. Laut Hofbauer hat HMW 20 aktive Händler in Österreich, Ungarn und Tschechien.