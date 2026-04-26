Eröffnung des neuen Ärztehaus in Ludweis

Am 25. April wurde die Eröffnung des neuen Ärztehauses in Ludweis im Waldviertel gefeiert. Die Bürger von Ludweis, Projektbeteiligte sowie politische Vertreter, allen voran LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), feierten das neue Haus der beiden Ärztinnen Silvia Hundlinger und Stephanie Zukrigl-Warringer.

"Zwei Powerfrauen, die mit diesem Ärztehaus Verantwortung für die Versorgung der Menschen vor Ort und der gesamten Region übernehmen“, hob die Landeshauptfrau gleich eingangs hervor. Eine gute medizinische Versorgung sei entscheidend dafür, "dass die Menschen sich in der Gemeinde ansiedeln, bleiben und sich gut aufgehoben fühlen“, meinte sie weiters.

Ärztehaus mit zentraler Rolle im Gesundheitsplan 2040+

Das Ärztehaus spiele eine zentrale Rolle im Gesundheitsplan 2040+. Eine halbe Milliarde Euro fließe in den nächsten Jahren und Jahrzehnten allein ins Waldviertel, "wo wir im Klinikum Waidhofen an der Thaya den tageschirurgischen Schwerpunkt weiter ausbauen und die Altersmedizin stärken, von der Akutgeriatrie über die Remobilisation bis zur Nachsorge“, betont die Landeshauptfrau. Ludweis sei eine Vorzeigegemeinde für ein Miteinander zwischen Land und Gemeinden, hob sie abschließend noch hervor und bedankte sich bei Arzt Andreas Gradwohl, "der mehr als 35 Jahre Vertrauensperson für alle Generationen war.“

Bereits 2024 Sanierungs- und Umbauvarianten diskutiert

Bürgermeister Hermann Wistrcil stellte das Projekt vor. Bereits 2024 habe man mögliche Sanierungs- und Umbauvarianten des alten Ärztehauses diskutiert und berechnet. "Aber es war schnell klar, dass für eine Ordination mit zwei Ärztinnen und drei Ordinationsräumen im alten Haus der Platz fehlt.“ Anfang April 2025 kam der Spatenstich, "und mit der heutigen Eröffnung ist die Versorgung unserer Bevölkerung für die nächsten Jahrzehnte gesichert.“