Verstappen-Papa teilt heftig gegen Ralf Schumacher aus

Jos Verstappen teilt gegen Ralf Schumacher aus. Grund der Kritik ist dessen Analyse zur aktuellen Krise bei Red Bull und dem Aus von Helmut Marko.

Der Vater von Formel-1-Star Max Verstappen (28) lässt seinem Ärger auf der Plattform X freien Lauf. Auslöser für den Zorn des 54-jährigen Jos Verstappen war eine Einschätzung von Ralf Schumacher (50) im Podcast "Backstage Boxengasse". Der "Sky"-Experte behauptete dort, dass Max Verstappen durch das Aus von Helmut Marko eine wichtige Stimme in seinem Lager verloren habe. Jos Verstappens knappe Antwort unter einem Post: "Ralf redet viel Scheiße".

Laut Schumacher brennt beim Team aktuell sprichwörtlich der Baum. Er macht vor allem die Lücke verantwortlich, die Helmut Marko hinterlassen hat. Seitdem soll es laut Schumacher an einigen Stellen hapern, zudem laufe die "Kommunikation nach außen" bei Red Bull alles andere als rund. Ein Grund dafür sei auch der angekündigte Wechsel von Renningenieur Gianpiero Lambiase (45) zu McLaren für die Saison 2028. Außerdem gebe es Gerüchte, dass Ferrari versuche Red Bulls Chef-Strategin Hannah Schmitz (40) von dort weg zu lotsen.

Kritik am Rennauto

Doch nicht nur die personelle Situation wurde von Schumacher kritisiert. Er bezeichnete den aktuellen Boliden von Red Bull als "eine Katastrophe" und extrem schwierig zu fahren. Dahingehend habe das Schwester-Team Racing Bulls einen deutlich besseren Job gemacht. Tatsächlich läuft es für Verstappen und sein Team in dieser Saison bisher schlecht. Der 28-jährige Niederländer belegt momentan nur Platz 9 in der Fahrerwertung.