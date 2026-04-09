Helmut Marko hat neuen Formel-1-Job

Nach seinem Abschied bei Red Bull Racing hat Helmut Marko eine neue Rolle in der Formel 1 gefunden. Die heimische Motorsport-Ikone bleibt den Fans in Österreich als Botschafter erhalten.

Wenn der Grand Prix von Österreich am Sonntag, 28. Juni, in Spielberg steigt, wird ein vertrautes Gesicht wieder mit dabei sein. Am Donnerstag verriet Helmut Marko in Wien, dass er der Königsklasse des Motorsports als Botschafter des Red Bull Rings erhalten bleibt.

Nach schwelenden Machtkämpfen im Team hatte der 82-jährige Grazer mit Saisonende als Boss bei Red Bull Racing aufgehört. Nun zieht es ihn zumindest für das jährliche Spektakel in der Steiermark zurück ins Rampenlicht.

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Unruhe bei Red Bull Racing

Während sich Marko über seine neue Aufgabe freut und in der Bundeshauptstadt wortkarg erklärte: „Ich freue mich sehr“, bleibt bei seinem ehemaligen Team derzeit kein Stein auf dem anderen. Ohne den einstigen Motorsportberater und Architekten der Weltmeistertitel von Max Verstappen und Sebastian Vettel bleiben die gewohnten Resultate aus.

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Der Haussegen hängt schief, und Verstappen droht unter dem neuen Motorenreglement seit Wochen mit einem Rückzug aus der Formel 1. Zudem verlor der Rennstall jüngst den nächsten langjährigen Mitarbeiter.

Vorfreude auf das Heimrennen steigt

Marko betrifft diese Unruhe nicht mehr. Der Ex-Rennfahrer hat sich nach seinem Abschied weitgehend in den Hintergrund zurückgezogen. Durch seinen neuen Job als Botschafter in Spielberg dürfte die Vorfreude auf das anstehende Heimrennen in der Steiermark nun umso größer werden.