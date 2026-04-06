Der personelle Umbruch bei Red Bull geht in die nächste Runde. Nun verliert das Team mit Top-Mechaniker Ole Schack einen langjährigen Vertrauten von Max Verstappen.

Wie das Portal „PlanetF1“ berichtet, wird Ole Schack den heimischen Rennstall in den kommenden Monaten verlassen.

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Die genauen Gespräche über den Zeitpunkt seines Abschieds laufen aktuell noch. Der Däne ist bereits seit den Anfängen ein fester Bestandteil der Mannschaft und absolviert derzeit seine 21. Saison als Mechaniker in der Garage.

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Ein wirklich beeindruckender Rekord

Besonders bemerkenswert ist die Arbeitsmoral des 47-Jährigen: Er hat in all den Jahren bei Red Bull kein einziges Rennen ausgelassen. Diese makellose Anwesenheitsliste gilt innerhalb des Teams als absolut einzigartig. Doch mit seinem bevorstehenden Auszug endet nun eine weitere Ära bei den Bullen.

Stimmung im Team spürbar verändert

Der Schritt von Ole Schack dürfte stark mit den aktuellen Veränderungen im Team zusammenhängen. Laut dem Bericht hat sich die Atmosphäre nach dem Aus von Ex-Teamchef Christian Horner deutlich gewandelt. Diese neue Situation soll den Mechaniker letztendlich dazu bewogen haben, sich beruflich neu zu orientieren.

Weitere Abgänge beim Rennstall

Red Bull befindet sich schon seit Monaten in einer massiven Umbruchphase. Neben Horner mussten auch langjährige Größen wie Helmut Marko ihren Platz räumen. Darüber hinaus kam es in der Führungsetage sowie bei den Ingenieuren und Mechanikern zu zahlreichen Personalwechseln. Auch Mitarbeiter wie Craig Skinner und Matt Caller haben das Team bereits verlassen.