× Adele-Abschied nach München-Run: »Habe keine Pläne«

Zwischen 2. und 31. August gibt Adele in München ihr ersten Europa-Konzerte seit acht Jahren. 10 Rekord-Shows für 740.000 Fans in einem vom Grazer Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb und Live Nation eigens errichteten Pop-Up-Stadion, samt Weltrekord-verdächtigen 6.600 Quadratmeter großen Mega-Screen für satte 40 Millionen Euro.

90 Prozent der Tickets dafür sind bereits verkauft. Die restlichen Interessenten sollten wohl eher rasch zulangen, denn es könnten die letzten Konzerte der Pop-Queen sein. Adele kündigt in ZDF-Interview nämlich eine lange Auszeit an. „Ich möchte danach eine große Pause machen und ich denke, ich möchte für eine kurze Zeit andere kreative Dinge tun. Ich habe überhaupt keine Pläne für neue Musik!“

