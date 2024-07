× Adele: So gigantisch werden ihre 10 München-Konzerte

Zwischen 2. und 31. August singt Pop-Queen Adele gleich 10 Mal in München. 800.000 Fans werden erwartet und nie dagewesene Gigantomanie: "Es ist das umfangreichstes und kostspieligstes Ereignis aller Zeiten"

„Das ist alles ein bisschen verdammt aufregend!“ nach einer Serie witziger KI-Fotos, die sie am Oktoberfest zeigen, besuchte Adele am Wochenende in München die Baustelle für ihre 10 Rekord-Konzerte! Die für 170 Millionen verkaufte CDs verantwortliche Pop-Queen gibt ja zwischen 2. und 31. August ihr ersten Europa-Konzerte seit acht Jahren. Ein Mega-Coup, eingefädelt vom Grazer Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb in Zusammenarbeit mit Live Nation.



"Es ist das umfangreichstes und kostspieligstes Ereignis aller Zeiten", sagt Marek Lieberberg. Dafür wird für einen „dreistelligen Millionenbetrag“ seit Wochen von 700 Roadies am Messegelände ein eigenes, 35.000 Quadratmeter großes Pop-Up-Stadion nach einer Idee von Architekt Florian Wieder, der unter anderem schon Bühnen für den Eurovision Song Contest konzipiert ha, errichtet. Mit einer 220 Meter breiten Bühne, 93 Meter langem Laufsteg und 120 Meter breiten Video-Wall. "Wir hoffen, damit den Rekord für den größten Bildschirm zu knacken", sagt Adeles-Produktionsmanager Paul English. Auch Adele ist von der Gigantomanie begeistert «Die Leute wollen dein Gesicht sehen. Damit sie wissen, du bist es wirklich. Der Bildschirm ist riesig. So wie die Zahl der Kameras, die 80'000 Menschen das Gefühl geben sollen, dass ich jedem von ihnen nah komme.»

© Leutgeb Entertainment Group ×

Rund um die Arena entsteht zusätzlich die sogenannte "Adele World", die unter anderem nach den Vorstellungen der Künstlerin gestaltet werden soll. So sollen die Konzertbesucher an den diversen kulinarischen Ständen das Lieblingsgetränk der Künstlerin trinken können

© Leutgeb Entertainment Group ×

© Leutgeb Entertainment Group ×

Adele hat dafür im Münchener Luxus-Hotel "Rosewood" für schlappe 30.000 Euro die Nacht die 452 Quadratmeter große XXXL-Suite „König Maximilian I. House reserviert. Mit vier Schlafzimmern, sechs Bädern, vier Wohnbereichen zwei Terrassen und eigenen Butler.