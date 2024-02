Seit 10 Uhr sind die Tickets für Adele in München im Pre-Sale. Es ist ein Geduldspiel!

„Personen, die vor dir dran sind: 202.029!“ Mega-Hype um Adele in München. Gestern um 10 Uhr gingen die ersten vier von insgesamt 10 München-Konzerten in den Pre-Sale. Und dann einmal für viele lange Zeit gar nichts! Kein Wunder: über 2,2 Millionen Fans haben sich für die vom Grazer Konzertveranstalter Klaus Leutgeb in Zusammenarbeit mit „Live Nation“ organisierte Konzert-Sensation angemeldet.

© Ticketmaster ×

„Ich denke, es ist einfacher, im Lotto zu gewinnen, als Tickets für Adele zu kaufen“ oder „Das war ja selbst bei Taylot Swift leichter“ nahmen viele das weit oft mehrstündige Zittern in der Warteschlange trotzdem mit Humor. Auch wenn dann das böse Erwachen kam: ausverkauft.

© Getty Images ×

Insgesamt 800.000 Tickets werden für die 10 Konzerte aufgelegt. Bei Preisen von 75 (Tribübe hinten) bis 419 Euro (Front of Stage 1). Insider rechnen alleine durch den Ticketverkauf mit einem Umsatz von über 150 Millionen Euro. Dazu kommen noch die Einnahmen für Getränke und Speisen. Auch Adele casht groß ab: aktuell kassiert sie in Vegas für ihre Show „Weekends with Adele“ ja 1 Million Dollar pro Auftritt. Ihr München Gastspiel - die einzigen Konzerte in Europa - wird sie sich von Leutgeb und Live Nation wohl noch etwas fürstlicher entlohnen lassen.

© CBS ×

Werden heute ab 14 und ab 18 Uhr sogar noch zwei weitere Fan-Pre-Sale Chargen gezündet, so gibt’s morgen (Ticketmaster) und am Freitag (regulärer Vorverkauf) die letzte Chance auf Adele in München.