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© Getty Images

F1 Academy

Rot-Weiß-Rote Motorsport-Hoffnung wird Zweite in Montreal

24.05.26, 18:14
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Die Oberösterreicherin Emma Felbermayr ist zum Abschluss des zweiten Rennwochenendes der F1 Academy in Kanada im Hauptrennen am Sonntag auf Rang zwei gekommen.  

Damit sicherte die 19-Jährige ihren zweiten Rang in der Gesamtwertung ab, in der sie nach dem Auftakt-Wochenende in Shanghai als Führende nach Montreal gekommen war. Am Freitag war Felbermayr beim zweiten Saison-Stopp Zehnte und Achte geworden. Siegerin am Sonntag wurde die britische Gesamtführende Alisha Palmowski.

Im Vorjahr hatte Felbermayr in Kanada ihren ersten Sieg in der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen im Rahmen der Formel 1 gefeiert. In dieser Saison geht es Anfang Juli in Silverstone weiter.

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