Helmut Marko: Geheim-Treffen mit Verstappen

Der holländische Formel-1-Journalist Eric van Haren sorgte Donnerstagabend mit einem Posting für Aufregung.

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Unter einem Foto, das drei Herren im Gespräch zeigt, ist zu lesen: "Heute in Amsterdam gesichtet: Max Verstappens Manager Raymond Vermeulen und Vater Jos mit dem ehemaligen Red-Bull-Topmanager Helmut Marko. Was dort diskutiert wurde, ist nicht bekannt."

Weder Marko, noch Vermeulen waren am Freitag für oe24 zu erreichen.

Zieht Verstappen Ausstiegsklausel?

Die Zukunft von Verstappen in der Formel 1 sei, so Van Haren, auf einem extremen Prüfstand. Aber auch da gebe es keine Klarheit.

Spannend ist der Amsterdam-Abstecher von Helmut Marko allemal. Das langjährige Red-Bull-Mastermind hatte sich mit Ende 2025 aus der Formel 1 verabschiedet. Beim Besuch bei oe24.TV vor wenigen Wochen hatte der 83-jährige Grazer erklärt: "Die Formel 1 schaue ich mir nur mehr im Fernsehen an." Nicht einmal beim GP von Spielberg war er vor Ort.

Und jetzt? Berät er seinen früheren Schützling, oder vermittelt er für Red Bull? Oder war es nur ein Freundschaftsbesuch?

Wie auch oe24 berichtete, könnte Max Verstappen im Sommer seine Ausstiegsklausel bei Red Bull ziehen (weil er in der Sommerpause nicht unter den Top 2 der Fahrerwertung ist) und mit Anfang 2027 zu McLaren wechseln. Nach dem Silverstone-GP (5. Juli) war von intensiven Verhandlungen mit dem britischen Weltmeister-Team die Rede. Dort soll das Cockpit von Oscar Piastri freiwerden.