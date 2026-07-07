MotoGP-Schock: Marc Marquez spricht von Rücktritt

Marc Marquez zählt zu den größten Motorradfahrern aller Zeiten, doch nun spricht er offen über ein mögliches Karriereende.

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Marc Marquez (33) zählt zu den besten Fahrern, den die MotoGP je gesehen hat. 9 Weltmeistertitel, 101 Grand-Prix-Siege hat er mittlerweile auf seinem Konto. Mit mittlerweile 33 Jahren vermehren sich allerdings die Rücktrittsgerüchte.

Dabei hätte er noch ein großes Ziel vor Augen. Mit einem weiteren Titelgewinn würde er mit "Il Dottore" Valentino Rossi auch in dieser Statistik gleichziehen. Allerdings hat der Ducati-Pilot mittlerweile selbst Zweifel daran.

© APA/AFP/FERENC ISZA

Immer wieder haben ihn Verletzungen zurückgeworfen. Auch heuer musste er einige Rennen deshalb auslassen und hat immer noch nicht zurück zu alter Stärke gefunden.

Marquez so offen wie noch nie

Nun hat er gegenüber DAZN so offen wie noch nie darüber gesprochen. "Es gab eine Zeit, da wollte ich nicht ins Paddock gehen, weil ich es nur mit Schmerz verbunden habe", gesteht der Superstar seine größten Ängste und führt weiter aus: "Ich wäre unheimlich stolz, wenn ich den 10. WM-Titel gewinnen könnte, aber ob ich mit neun oder zehn WM-Titeln zurücktrete, wird mein Leben nicht ändern."

Ein klares Zeichen, dass das Ende der Ära Marquez kurz bevorstehen könnte. Eines stellt der Spanier allerdings klar. Er möchte seine Karriere so beenden, dass er sich nicht "ausgebrannt von der MotoGP" fühlt und mit Freude am Rennfahren. Derzeit wäre das noch der Fall, seine Fans hoffen dennoch, dass die letzte Runde von Marquez in der MotoGP noch in weiter Ferne ist.