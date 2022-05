4. Operation! Marc Marquez unterbricht MotoGP-Saison

MotoGP-Superstar Marc Marquez legt nach dem Rennen in Mugello eine Pause auf unbestimmte Zeit ein.

Ex-Motorrad-Weltmeister Marc Marquez muss sich in der kommenden Woche zum vierten Mal am rechten Arm operieren lassen. Das gab der 29-Jährige am Samstag nach einem Sturz im Qualifying für den Großen Preis von Italien in Mugello bekannt. Im Sommer 2020 hatte sich Marquez den Oberarm gebrochen und fiel daraufhin für den Rest der Saison aus. Nach dem Comeback im vergangenen Jahr kämpfte der Spanier immer wieder mit Rückschlägen.

Das Ziel des mittlerweile vierten Eingriffs ist es, die Beweglichkeit und die Stabilität im Arm und in der Schulter zu verbessern. Die Operation, zu der sich Marquez laut Honda-Angaben schon am Freitag entschieden hat, soll in den USA erfolgen. Honda erwartet, dass Marquez einige Rennen verpassen wird. Der Deutsche Stefan Bradl hat Marc Marquez bereits in der Vergangenheit ersetzt und dürfte auch dieses Mal wieder zum Einsatz kommen.