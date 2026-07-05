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Abschied naht

Nerven liegen blank: Verstappen-Frust in Silverstone

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Max Verstappen steht im Red Bull Racing-Garage vor dem Qualifying in Silverstone.
© APA/AFP/POOL/PETER POWELL
Nach dem bitteren Wochenende in Silverstone liegen bei Red Bull die Nerven blank. Superstar Max Verstappen war schon vor dem Rennstart sichtlich genervt von der aktuellen Situation.
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Von dem Spielberg-Aufschwung bei Red Bull war eine Woche später in Silverstone nichts mehr zu sehen. Nach seinem Ausfall kurz vor Rennende fluchte Max Verstappen über das Auto. Umgehend werden die Wechsel-Gerüchte immer lauter.

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"Das Auto ist einfach scheiße", flucht der 28-jährige Niederländer über den Funk, nachdem er seinen Red Bull kurz vor Schluss in den Kies steuerte und sein GP auf Platz 3 liegend zu Ende war.

Video heizt Gerüchte an

Doch schon davor kursierte ein Video, das bei vielen Bullen-Fans für Unruhe sorgte. Red Bull postete eine Aufnahme des Niederländers aus der Box.

Nach einem intensiv geführten Gespräch mit seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase, der das Verein nach der Saison in Richtung McLaren verlassen wird, drehte sich Verstappen genervt weg.

"Max sieht alles andere als glücklich aus", analysierten die Follower auf X (ehemals Twitter). Die Anzeichen, dass der vierfache Weltmeister den österreichischen Rennstall nach der Saison verlässt, verdichten sich immer mehr. Am realistischsten dürfte ein Fahrertausch mit Oscar Piastri bei McLaren sein.

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