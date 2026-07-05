Knalleffekt vor Silverstone-Rennen

Kurz vor dem Großen Preis von Großbritannien ist die Startaufstellung noch einmal geändert worden.

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Die FIA belegte Alpine-Pilot Pierre Gasly nach der Qualifikation mit einer Strafversetzung um 3 Plätze, wodurch der Franzose von Rang zwölf auf Startplatz 15 zurückfällt.

Auslöser war eine Szene im ersten Qualifying-Abschnitt. Gasly behinderte in Kurve 15 den auf einer schnellen Runde befindlichen Lance Stroll. Der Aston-Martin-Pilot beschwerte sich unmittelbar über Funk, anschließend mussten beide Fahrer bei den Rennkommissaren vorsprechen.

Gasly erklärte, dass sein Funk während der entscheidenden Runde ausgefallen sei. Deshalb habe ihn sein Team nicht darüber informieren können, dass sich Stroll näherte. Alpine verwies darauf, dass die Probleme mit der von der Formel 1 bereitgestellten Funktechnik zusammenhingen. Die zuständige Technikfirma bestätigte den Ausfall.

Neue Startaufstellung

Die Rennkommissare ließen diese Begründung jedoch nicht gelten. Nach ihrer Einschätzung hätte Gasly auch ohne Funk erkennen müssen, dass sich ein schnelleres Fahrzeug näherte. Wer auf der Ideallinie langsam unterwegs sei, trage die Verantwortung, andere Fahrer nicht zu behindern.

Von der Strafe profitieren gleich mehrere Konkurrenten. Nico Hülkenberg rückt auf Startplatz zwölf vor und verbessert damit seine Chancen auf die ersten Punkte der Saison für sein neues Audi-Team. Auch Oliver Bearman und Carlos Sainz gewinnen jeweils eine Position.

An der Spitze der Startaufstellung bleibt dagegen alles unverändert: Kimi Antonelli startet von der Poleposition vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton.