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Deadline steht fest

Spektakulärer Plan: Formel 1 verlegt Saisonfinale

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Mercedes-Fahrer und Teamchef sprechen nach dem Qualifying beim Formel-1-Rennen in Österreich.
© EPA
Aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten müssen die Formel-1-Bosse handeln. Schon in wenigen Tagen soll die Entscheidung fallen.
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Zu Saisonbeginn mussten aufgrund der US-Angriffe auf den Iran die Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt werden. Nachdem es weiterhin Angriffe im Nahen Osten gibt und sich die Lage noch immer nicht beruhigt hat, wurde in Spielberg ein spektakulärer Plan B ausgearbeitet.

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Denn die letzten beiden Rennen wären in Katar und Abu Dhabi geplant. Zusätzlich möchte Rechteinhaber Liberty Media auch das Bahrain-Rennen nachholen und das Finale am Yas Marina Circuit um eine Woche verschieben. Allerdings gibt es aufgrund des anhaltenden Konflikts weiterhin keine Planungssicherheit.

Vor allem DHL, Mercedes und die Teams, die ihr Equipment teilweise per Frachter in die Region schicken, wehren sich gegen die Austragung, weil die Sicherheit ihrer Crew nicht gewährleistet ist.

Beratungen in Spielberg

Deshalb wurde in Österreich auch ein Plan B vorbereitet. Denn die Zeit drängt. Sollte bis zum GP von Belgien keine Besserung in Sicht sein, wird man voraussichtlich die abschließenden Rennen absagen. Doch es soll weiterhin gefahren werden.

Demnach wäre ein spektakuläres Doppel-Rennen in Las Vegas geplant. Das Saisonfinale soll aber auf keinen Fall in der Glücksspielmetropole der USA steigen.

The start of the race featuring George Russell of the Mercedes AMG F1 Team, Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari, Andrea Kimi Antonelli of the Mercedes AMG F1 Team, Lando Norris of the McLaren F1 Team, and Oscar Piastri of the McLaren F1 Team during the Formula 1 MSC Barcelona - Catalunya Grand Prix at the Monaco circuit in Montmelo, Spain, from June 11 to 14, 2026. (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images)
Steigt heuer ein zweites Rennen  in Barcelona? © NurPhoto via Getty Images

Doch anstatt nach Asien zurückzukehren, ist plötzlich ein WM-Abschluss in Europa im Gespräch. Es könnten im November oder Dezember noch zwei weitere Grand Prix in Barcelona und Portimao steigen.

Mega-Gewinn für Ersatzorte

Beide Austragungsorte müssten keine Gebühren bezahlen und könnten so einen enormen Gewinn lukrieren. Während es heuer bereits ein Rennen in Katalonien gab, pausiert der Traditionskurs nächstes Jahr und wird sich zukünftig im Zweijahresrhythmus mit Spa-Francorchamps abwechseln.

PORTIMAO, PORTUGAL - MAY 02: Carlos Sainz of Spain driving the (55) Scuderia Ferrari SF21 leads Sergio Perez of Mexico driving the (11) Red Bull Racing RB16B Honda during the F1 Grand Prix of Portugal at Autodromo Internacional Do Algarve on May 02, 2021 in Portimao, Portugal. (Photo by Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)
Portimao kehrt spätestens 2027 zurück. © Formula 1 via Getty Images

Portugal feiert erst nächstes Jahr sein Comeback im Rennkalender, könnte aber so schon vorzeitig zurückkehren und möglicher Austragungsort für den großen WM-Showdown sein. Die endgültige Entscheidung wird schon in gut zwei Wochen fallen, damit die Teams rechtzeitig planen können.

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