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Kuriose Entscheidung

"Riesen-Fehler": Boxen-Strategie kostet Hamilton

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Ferrari-Team führt bei Lewis Hamilton einen Boxenstopp durch.
© Getty Images
Lewis Hamilton und Ferrari probierten beim Grand Prix in Spielberg eine andere Taktik als die Konkurrenz - zur Verwunderung vieler.
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Lewis Hamilton, auf Rang 3 gestartet und mit Max Verstappen im Kampf um den ersten Verfolgerplatz, sorgte für Verwirrung in Spielberg.

Beziehungsweise seine Box, denn während der Rekordweltmeister auf harten Reifen ins Rennen ging, wechselte Ferrari seine Reifen relativ früh auf Soft. Und das, obwohl es keine frischen Reifen gab.

Ferrari verpokert sich komplett

Medium und Hart wären zur Verfügung gestanden, doch das Team plante eine Drei-Stopp-Strategie, im Gegensatz zur Konkurrenz.

Das Problem: Mit dem gebrauchten Soft war Hamilton kaum schneller als das restliche Feld. Nur wenige Runden später war der Tempo-Vorteil dann auch futsch.

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Damit tuckerte der Engländer plötzlich auf Rang 5 herum, statt wie davor im direkten Duell mit Verstappen. "Das war ein Riesen-Fehler, da war gar keine Pace", urteilte ServusTV-Experte Christian Klien.

Im dritten Stopp in Runde 43 ging es zurück auf die harten Reifen, allerdings mit massivem Rückstand. Chance verschenkt!

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