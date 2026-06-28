Abschied
Wiener Tierkrematorium erweitert
Das Wiener Tierkrematorium in Simmering trägt diesem Wunsch Rechnung und nimmt nun eine dritte Ofenanlage in Betrieb. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Kremierungen um 60 Prozent auf rund 3.500 pro Jahr.
Würdevoller Abschied
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Neu. Neben dem neuen Kremierraum entstanden auch ein Kühlschlafraum für verstorbene Haustiere sowie ein Verabschiedungsraum. Wartezeiten sollen künftig kürzer werden.
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