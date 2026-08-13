Drag trifft Dirndl: So bunt wird der Neustifter Kirtag

2024 sorgte der erste Auftritt noch für Wirbel, 2025 blieb der große Aufschrei aus. Heuer kehrt Queer Moments mit Drag, Musical, Schlager und einem Programm für Kinder auf den Neustifter Kirtag zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Neustifter Kirtag lockt jedes Jahr über 100.000 Trachtenfans nach Döbling. Neben Wein, Lederhosen und Dirndln sorgt eine Initiative zum dritten Mal für bunte Farbtupfer zwischen den Heurigenbänken. Queer Moments lädt am Sonntag, dem 23. August, zum bunten Treiben vor dem Weingut Fuhrgassl ein. "Wir wollen Vielfalt nicht in geschlossenen Räumen feiern, sondern dort, wo Menschen zusammenkommen. Wenn beim Kirtag Menschen unterschiedlichster Generationen, Lebensentwürfe und Hintergründe miteinander lachen, zuhören, tanzen und feiern, dann wird aus einem Schlagwort gelebtes Miteinander", sagt Ortrun Gauper, Gründerin von Queer Moments.

Turbulenter Start für "Queer Happy Hour"

Ganz ohne Aufregung verlief der erste Auftritt von Queer Moments beim Neustifter Kirtag allerdings nicht. Als 2024 erstmals eine "Queer Happy Hour" beim Kirtag angekündigt wurde, sorgte das für gewaltigen Wirbel. Aus der Heurigen-Szene kam damals deutliche Kritik. Unter anderem wurde bemängelt, dass eine solche Veranstaltung nicht zum Neustifter Kirtag passe. Zudem wurde darauf verwiesen, dass es sich um eine private Veranstaltung und nicht um einen offiziellen Programmpunkt handle. Im Jahr 2025 blieb der große Aufschrei schließlich aus und der Veranstaltung wurde weniger Aufmerksamkeit geschenkt.

Drag-Queen liest aus Mutmach-Buch

Drag Queen Candy Licious und Thomas Huber beim Fuhrgassl-Huber. © Harald Artner

Das öffentliche Programm verbindet heuer Unterhaltung für alle Generationen mit Botschaften zu Vielfalt, Respekt und Offenheit. Mit viel Schmäh führt der bekannte Drag-Künstler "King Eric BigClit" durch das Programm. Den Auftakt macht pünktlich um 10 Uhr Musicalstar Gernot Kranner mit dem Klassiker für Kinder "Die Bremer Stadtmusikanten". Auf der Kirtagsbühne wird er dabei tatkräftig von Drag Queen "The Unfabulous Clitterella „mit Lipsynchronizing" unterstützt.

Gleich im Anschluss um 10:30 Uhr gehört die Bühne Drag-Queen Candy Licious. Sie liest aus dem Buch "Benny, das Einhorn" vor. Die Geschichte erzählt von einem kleinen Fohlen mit glitzerndem Fell, dem kurz vor dem Schulanfang ein geheimnisvolles Horn wächst. Das Buch soll Kindern Mut machen, zu sich selbst zu stehen und Unterschiede als etwas Positives zu sehen. Dazu gibt es einen Stand mit Kinderbüchern. Ab 11:00 Uhr geht es musikalisch weiter mit dem queeren Frühschoppen mit Schlagerstar Johann Rosenhammer.

Von 10 bis 13 Uhr bietet zudem Maskenbildnerin Lynda Pearce eine Schmink-Ecke für Kinder und Erwachsene an. Regenbogenschmuck und Accessoires ergänzen das Programm. Auch Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch sowie Bildungssprecher Heinrich Himmer (beide SPÖ) haben laut Gauper ihr Kommen zugesagt.

Akrobatik, Musical und Rainbow-Beats

Nachher wird in der Hauer-Kuchl des Weinguts Fuhrgassl-Huber im Rahmen einer geschlossenen Geburtstagsgesellschaft weitergefeiert. Auch hier steht ein außergewöhnliches Künstlerprogramm im Mittelpunkt. Für Akrobatik und spektakulären Rock’n’Roll sorgt die New Rock Generation aus Weiz mit Leon Kern-Petek und Oliver Kern-Petek und ihrem Akrobatik-Rock’n-Roll-Team. Die beiden wurden einem breiten Publikum als erste gleichgeschlechtliche Faschingsprinzen in Weiz bekannt.

Für den musikalischen Rahmen sorgt DJane CounTessa mit ihren Rainbow-Beats. Einer der Höhepunkte des Nachmittags folgt um 15:30 Uhr: Bei einer Musical-Zeitreise stehen Michaela Scheider-Khom, Richard Peter und Benedikt Peters gemeinsam auf der Bühne, begleitet von Pianistin Birgit Zach.

"Queer Moments soll keine Parallelwelt erschaffen “, betont Gauper. "Wir wollen mitten in der Gesellschaft sein. Beim Heurigen, beim Kirtag, im Grätzl – überall dort, wo Menschen einander begegnen. Denn Vielfalt gehört genauso zu Wien wie der Neustifter Kirtag."