Diese Öffi-Linien fahren bald wieder normal

Gute Nachrichten für Öffi-Fahrgäste: Noch im August kehren die U3 und zahlreiche Straßenbahnlinien Schritt für Schritt in den Normalbetrieb zurück.

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Bei den großen Sommerbaustellen im Wiener Öffi-Netz beginnt der Endspurt. Mehrere Straßenbahnlinien kehren noch im August auf ihre gewohnten Strecken zurück, Ende des Monats fährt auch die U3 wieder durchgehend zwischen Ottakring und Simmering. Nach Angaben der Wiener Linien liegen die Arbeiten im Zeitplan.

Den Anfang macht die Linie 31, die ab 17. August wieder zwischen Schottenring und Stammersdorf fährt. Fünf Tage später folgt ein größerer Schritt. Ab 22. August nehmen gleich zehn Straßenbahnlinien wieder ihren regulären Betrieb auf.

Zehn Bim-Linien fahren wieder normal

Die Linien 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42 können dann wieder über das sanierte Kreuzungsplateau bei Spitalgasse, Währinger Straße und Nußdorfer Straße fahren. Auch die Linien D, 1 und 71 sind ab diesem Tag wieder am Universitätsring unterwegs. Dort wurden die Gleise erneuert.

In Hernals nähern sich die Gleisbauarbeiten ebenfalls dem Ende. Ab 29. August fährt die Linie 43 wieder auf ihrer regulären Strecke bis Neuwaldegg. Zwei Tage später folgt die U3. Ab 31. August ist die komplette Strecke zwischen Ottakring und Simmering wieder durchgehend befahrbar.

Die U4 ist bereits seit 3. August wieder auf ihrer gesamten Strecke unterwegs. Eine neue Gleisverbindung soll den Betrieb flexibler machen und vor allem während der ÖBB-Stammstreckensperre ab Herbst für mehr Stabilität sorgen.

Kilometerweise neue Gleise

Hinter den Bauarbeiten steckt eine größere Modernisierungsoffensive. Mehr als zwei Millionen Fahrgäste nutzen laut Wiener Linien täglich die Öffis. Gleise und Weichen erreichen je nach Belastung eine Lebensdauer von rund zehn bis 45 Jahren. Besonders stark beanspruchte Streckenabschnitte, Kurven und Haltestellen müssen früher erneuert werden. Im Rahmen der Offensive "Netz erst recht!" werden heuer insgesamt 12,5 Kilometer Gleise und 33 Weichen ausgetauscht. Damit sollen Verbindungen stabiler und der Fahrkomfort langfristig verbessert werden.

Auch bei mehreren Baustellen der Stadt geht es voran. Auf der Floridsdorfer Brücke konnte die Auffahrt auf die A22 aus Richtung 20. Bezirk bereits am 8. August freigegeben werden und damit früher als ursprünglich geplant. Die übrigen Einschränkungen bleiben noch bis zum Ende der Ferien bestehen.

Neue Verkehrsführung in Floridsdorf

Ab 18. August ändert sich auch die Verkehrsführung bei der Kreuzung Brünner Straße, Lundenburger Gasse und Shuttleworthstraße. Wer auf der Brünner Straße unterwegs ist, darf in beide Fahrtrichtungen nur geradeaus fahren oder rechts abbiegen. Aus der Lundenburger Gasse und der Shuttleworthstraße ist nur das Rechtsabbiegen möglich.

Mit dem Ferienende soll sich auch die Situation am Margaretengürtel entspannen. Die Hauptfahrbahnen werden wieder vollständig geöffnet. Bis dahin sollen ein Großteil der Arbeiten an der Unterpflasterstraßenbahn sowie die jährliche Sanierung beschädigter Betonfelder abgeschlossen sein. Ganz beendet sind die Arbeiten dort allerdings noch nicht. Im September werden in der Kliebergasse und auf den Nebenfahrbahnen des Gürtels weitere Abdichtungsarbeiten an der U-STRAB durchgeführt.

Gebündelte Baustellen

Stadt und Wiener Linien setzen bei den Sommerbaustellen verstärkt darauf, mehrere notwendige Arbeiten gleichzeitig durchzuführen. Gleise, Weichen und andere Teile der Infrastruktur werden dort gebündelt erneuert, wo es technisch möglich ist. Damit soll die gesamte Bauzeit kürzer ausfallen und die Zahl der Einschränkungen für Fahrgäste und Anrainer möglichst gering bleiben.