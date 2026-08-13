Golfrausch lockt mit 27 Bahnen ins Auhof Center

Drei Themenwelten auf 637 Quadratmetern und 27 besondere Bahnen. Mit "Golfrausch" bekommt das Auhof Center ab 14. August eine neue Mini-Golf-Attraktion.

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Graue Betonpisten gehören der Vergangenheit an. Am Freitag sperrt im Auhof Center das erste "Golfrausch" Österreichs auf. Auf 637 Quadratmetern erwartet Besucher ein völlig neues Freizeiterlebnis mit echter Filmset-Kulisse, Spezialeffekten und immersivem Sounddesign. Die Anlage bietet insgesamt 27 individuell entworfene Bahnen, aufgeteilt auf drei eigenständige Indoor-Welten.

Freizeit-Golfer können sich durch einen Dschungel samt Mayatempel kämpfen, in eine leuchtende Cyberpunk-Welt mit Hologrammen eintauchen oder eine magische Burg inklusive Drachen erkunden. Statt bloßer Projektionen setzten die Macher auf reale Kulissen und Videomapping. Nach der Golfrunde steht Gästen eine eigene Bar samt Lounge-Bereich für Snacks und Drinks zur Verfügung.

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Erfahrung aus der Escape-Room-Szene

Hinter dem Projekt steht der 39-jährige Unternehmer Lukas Rauscher. Das Gründungsteam bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Freizeitbranche mit und setzt sich aus Experten der Wiener "Crime Runners" sowie dem Hamburger Unternehmen "Opolum" zusammen. Gemeinsam bringen sie den internationalen Trend der standortgebundenen Unterhaltung nach Wien. "Minigolf hatte bereits immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Doch als Freizeitunternehmer wusste ich, da geht noch etwas mehr und die Branche hat eine Modernisierung verdient", schildert Rauscher seine Motivation für das Projekt.

Auhof Center setzt auf Erlebnisse

Auhofcenter-Eigentümer Peter Schaider (li.) ist von der neuen Erlebniswelt begeistert. © Auhofcenter/David Groschl

Die neue Erlebniswelt begeistert auch den Eigentümer des Auhof Centers, Peter Schaider. "Die Zukunft des Einkaufens liegt im Erlebnis. Mit dem Einzug von 'Golfrausch' setzen wir im Auhof Center konsequent auf den weltweiten Trend der standortgebundenen Unterhaltung. Wir bieten unseren Besucherinnen und Besuchern einen echten Mehrwert, den kein Online-Shop der Welt ersetzen kann: Gemeinsame Zeit, modernste Technologie und absoluten Spaßfaktor unter einem Dach", so Schaider

Die Tore der neuen Erlebniswelt stehen Besuchern von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 9 und 20 Uhr offen. Am Freitag und Samstag läuft der Betrieb von 9 bis 21 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet.