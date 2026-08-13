Nächste Sonnenfinsternis steht bereits vor der Tür

Schon nächsten Sommer gibt es in Europa die nächste Sonnenfinsternis

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Eine außergewöhnliche Astronacht hat am Mittwoch in ganz Österreich tausende Menschen ins Freie gelockt. Höhepunkt war eine partielle Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne hierzulande beim Untergang zu fast 90 Prozent verdeckte. Es war die eindrucksvollste Sonnenverfinsterung seit 1999.

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Ansturm. Beliebte Aussichtspunkte wurden landesweit förmlich gestürmt. In Wien begann das Spektakel um 19.22 Uhr, die maximale Verfinsterung wurde um 20.13 Uhr erreicht. Auf der Sophienalpe kamen zahlreiche Interessierte zusammen, auch an der Neuen Donau, beim Donauturm und am Bisamberg wurde in den Himmel geschaut. Im niederösterreichischen Klosterneuburg verfolgten rund 850 Besucher eine Veranstaltung des ISTA. In der Steiermark verfolgten am Grazer Schlossberg tausende Schaulustige die Sonnenfinsternis. Die bereitgestellten Teleskope und Spezialbrillen waren dabei besonders gefragt.

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Schon nächstes Jahr

Auf die nächste Sonnenfinsternis muss man nicht lange warten. Bereits am 2. August 2027 verdunkelt sich der Himmel über Europa erneut. Die spektakuläre totale Finsternis wird unter anderem in Südspanien, Nordafrika und Teilen des Nahen Ostens vollständig zu beobachten sein. In Österreich wird die Sonne zu rund 50 Porzent verdeckt. Die nächste totale Sonnenfinsternis in Österreich ist erst am 3. September 2081.