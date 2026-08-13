Temperatursturz: Wann jetzt die große Abkühlung kommt

In ein paar Tagen stellt sich das Wetter radikal um.

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Noch hat die Hitze Österreich fest im Griff. Im Laufe dieser Woche steigen die Temperaturen noch einmal auf 37 Grad – wobei es am Sonntag in Niederösterreich am heißesten ist. Dann kommt es allerdings zum Temperatursturz.

Den aktuellen Prognosen zufolge stellt sich das Wetter am Montag radikal um – in weiten Teilen Österreichs wird es deutlich kühler, es regnet auch immer wieder. Die Temperaturen steigen nur noch auf kühle 23 Grad. Ob die Abkühlung von Dauer ist oder die Hitze noch einmal zurückkommt, ist derzeit offen. Während einige Wettermodelle von einer dauerhaften Abkühlung ausgehen, rechnen andere erneut mit Hitze-Tagen mit deutlich über 30 Grad Ende August.

Die Prognose der nächsten Tage

Heute Donnerstag scheint nach rasch auflösenden Frühnebelfeldern meist die Sonne, vielerorts sogar von einem strahlend blauen Himmel. Über den Bergen bilden sich nur wenige Quellwolken, die Schauergefahr bleibt gering. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 33 Grad, im Westen wird es am heißesten. Im Rheintal und Inntal bleibt es teilweise schwül.

Am Freitag setzt sich das sonnige Wetter fort. Bis zum Nachmittag ist der Himmel nahezu wolkenlos, danach können sich über den Bergen einzelne Quellwolken bilden. In Osttirol ist gegen Abend ein Schauer möglich. Mit 26 bis 34 Grad wird es noch etwas heißer.

Der Samstag bringt den Höhepunkt der Hitze. 28 bis 36 Grad sind möglich, besonders in Ober- und Niederösterreich sowie im Wiener Raum. Meist scheint die Sonne, im Westen sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich.

Am Sonntag wird es im Westen zunehmend unbeständig. Von Vorarlberg bis zur westlichen Obersteiermark nehmen Wolken, Schauer und Gewitter zu. Im Osten bleibt es dagegen überwiegend sonnig und extrem heiß. Die Temperaturen reichen von 25 Grad im Bregenzerwald bis zu 37 Grad in Niederösterreich.