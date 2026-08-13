Österreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Historischer Tiefststand

Alarm: Der Neusiedler See trocknet aus

Segelboot mit zwei Personen auf dem glitzernden Neusiedler See, im Vordergrund eine unscharfe Person.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Der Neusiedler See bewegt sich angesichts der anhaltenden Hitze und Trockenheit auf einen historischen Tiefststand zu.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit 115,05 Metern über Adria liegt der Wasserstand derzeit nur noch zehn Zentimeter über dem bisher tiefsten Wert für Mitte August seit 1965. Dieser beträgt 114,95 Meter über Adria und stammt aus dem Jahr 2022. Auf das Vorjahr fehlen laut dem burgenländischen Wasserportal mittlerweile 25 Zentimeter.

Noch größer ist der Abstand zum langjährigen Mittel. Davon ist der See derzeit 37 Zentimeter entfernt. Auf das Maximum zu dieser Jahreszeit aus dem Jahr 1996 fehlen 71 Zentimeter. Am niedrigsten stand das Wasser in den vergangenen 61 Jahren im Oktober 2022 mit 114,87 Metern über Adria - also 18 Zentimeter niedriger als derzeit.

Diagramm zeigt den sinkenden Wasserstand des Neusiedler Sees von Januar bis November 2026.
© APA

Fische aus Darscho gerettet

Gröbere Probleme gab es am See zuletzt aber trotz des niedrigen Wasserstands nicht. Baden, Segeln, Surfen und teilweise auch Bootsfahrten waren weiterhin möglich.

Trockene, rissige Graslandschaft mit Zaun und Beobachtungsturm im Nationalpark Neusiedler See.
ABD0017_20260802 - ILLMITZ - ÖSTERREICH: Auf salzgeprägten Grünlandstandorten im Nationalpark Neusiedler See–Seewinkel wird extensive Beweidung betrieben, aufgenommen am MIttwoch, 22. Juli 2026, am Seevorgelände bei Illmitz. Beweidung ist eine zentrale Maßnahme im Projekt LIFE Pannonic Salt um die einzigartigen Sodalacken und Salzsteppen im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel vor der Verbuschung und Verfilzung zu bewahren. - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT © APA/HANS KLAUS TECHT

Kritischer gestaltete sich die Lage am Darscho, einer Sodalacke im Seewinkel. Dort ist der Wasserstand derzeit sogar für die Fische zu niedrig. Die Schuppenkarpfen wurden deshalb zu Beginn der Woche aus dem Gewässer geholt und in umliegende Teiche gebracht.

Auch interessant

Die USA wollen jetzt in DIESEM Land angreifen

Spitzel-Affäre: ORF-Chefin feuert Mitarbeiter

Putin unter Druck: Jetzt droht Eskalation in der Ukraine

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Österreich im Sonnenfinsternis-Fieber! Das Spektakel im Ticker

Die spektakulärsten Videos der Sonnenfinsternis

Mega-Sternenregen über Österreich

Fortnite-Stars kämpfen in Wien um 50.000 Euro

Polizei warnt Bevölkerung vor dieser Betrugsmasche

Mega-Ansturm auf die Sonnen-Sichel

17-jähriger Biker stirbt nach Zusammenstoß im Spital

Spektakuläre Sonnenfinsternis sorgte für Begeisterung

Irre Wucherpreise für Sonnenfinsternis-Brillen auf willhaben

Restaurantwoche: Hauben-Küche zum Fixpreis