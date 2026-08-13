"War raven auf Ibiza": Nicole Kidman spricht über wilden Sommer nach Scheidung

Nicole Kidman zeigt nach ihrer Scheidung von Keith Urban eine überraschend wilde Seite: Im neuen Interview der "Vogue"-Septemberausgabe verrät die Schauspielerin, dass sie auf Ibiza bis tief in die Nacht feiern geht – und sich dafür sogar mit dunkler Perücke und Sonnenbrille tarnt.

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Nicole Kidman beim Rave auf Ibiza? Genau so sieht der Sommer der 59-Jährigen derzeit offenbar aus. Nach dem Ende ihrer 19-jährigen Ehe mit Keith Urban verbringt die Schauspielerin viel Zeit in Europa – und genießt dabei auch Nächte, die man mit dem sonst so glamourös-zurückhaltenden Hollywoodstar nicht unbedingt verbinden würde.

Im großen Cover-Interview der britischen "Vogue" erzählt Kidman, über ihren Sommerurlaub, den sie zwischen London, Ibiza, Paris und Portofino verbrachte. Doch vor allem ihr Ibiza-Urlaub sorgt für Staunen. Abende auf der Partyinsel nahmen bei ihr eine von zwei völlig unterschiedliche Richtungen: entweder ein kleines Dinner im privaten Kreis – oder ein Rave.

Geht es zum Feiern, darf es auch richtig spät werden. Dinner gegen 22.30 Uhr, Club ab 1 Uhr. Um dabei möglichst unerkannt zu bleiben, hat Kidman sogar einen Trick.

So tarnt sich Nicole Kidman beim Feiern auf Ibiza

Für ihre Partynächte setzt Nicole Kidman auf ein kleines Undercover-Styling: Sonnenbrille und manchmal sogar eine dunkle Perücke.

Damit könne sie sich relativ unauffällig unter die Gäste mischen und einfach tanzen, erzählt sie. Wichtig sei ihr allerdings, nicht alleine unterwegs zu sein. Sie nehme Menschen mit, denen sie vertraut, und fühle sich am wohlsten, wenn sie von anderen umgeben ist.

Dass ausgerechnet eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods mit Perücke durch einen Ibiza-Club tanzt, ist dabei fast schon filmreif – passt aber erstaunlich gut zu dem Lebensgefühl, das Kidman derzeit beschreibt. Nach Monaten voller Veränderungen scheint sie sich bewusst wieder mehr Freiheit und Spontaneität zu erlauben.

Nach der Scheidung entdeckt Nicole Kidman ihr Leben neu

Dass Kidman diesen Sommer besonders intensiv erlebt, dürfte auch mit ihrem privaten Neustart zusammenhängen. Im September 2025 reichte sie nach 19 Ehejahren die Scheidung von Keith Urban ein, Anfang 2026 war die Trennung offiziell abgeschlossen. Über die konkreten Gründe spricht sie weiterhin nicht. Dafür beschreibt sie im Interview umso offener, wie unsicher sich ihr Leben zeitweise angefühlt hat.

Sie habe einen Punkt erlebt, an dem sie sehr ängstlich und verletzlich gewesen sei. Gleichzeitig sei ihr klar geworden, dass sie sich entscheiden müsse: sich zurückziehen oder mit Hoffnung weitergehen.

Aktuell stellt sie sich deshalb vor allem eine Frage: "Wo gehe ich hin? Und was kommt als Nächstes?" Eine Antwort darauf gibt es offenbar noch nicht.

Nicole Kidman will nach der Trennung ihr Herz offen halten

Bemerkenswert ist, dass Kidman trotz der schwierigen vergangenen Monate nicht abgeklärter werden möchte. Sie beschreibt sich als jemanden, der Entscheidungen eher mit dem Herzen als mit dem Kopf trifft. Auch künftig wolle sie offen bleiben – für neue Erfahrungen, Liebe und Möglichkeiten.

Fehler, Scheitern und Neuanfänge gehören für sie dazu. Das Leben sei schließlich nicht immer so verlaufen, wie sie es geplant habe. Und vielleicht erklärt das auch, warum sie diesen Sommer plötzlich mit dunkler Perücke auf Ibiza tanzt: Statt schon genau wissen zu müssen, wie ihr neues Leben aussehen soll, scheint Kidman es gerade einfach zu genießen.

Mit "Practical Magic 2" steht ihr nächstes großes Kino-Comeback an

Ganz ohne Verpflichtungen ist ihr wilder Sommer natürlich nicht. Beruflich steht bereits das nächste große Projekt bevor: Im September kehrt Nicole Kidman gemeinsam mit Sandra Bullock in "Practical Magic 2" zurück. 28 Jahre nach dem ersten Film spielen die beiden erneut die Hexenschwestern Gillian und Sally Owens. Laut Kidman waren es vor allem die Fans, die über Jahre eine Fortsetzung gefordert hatten.

So sieht Nicole Kidmans Leben 2026 derzeit aus: tagsüber Filmstar und Fashion-Ikone, abends Mutter und Theaterfan – und manchmal eben auch unerkannt mit dunkler Perücke auf einem Rave auf Ibiza.