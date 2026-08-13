"Ich habe abgesagt": Rückschlag für Kultfilm-Fortsetzung "Plötzlich Prinzessin 3"

"Plötzlich Prinzessin 3“ soll endlich kommen, aber jetzt fehlt ausgerechnet eine der wichtigsten Figuren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Fans von "Plötzlich Prinzessin" müssen jetzt stark sein: Julie Andrews wird nicht in den dritten Teil der Kultfilm-Reihe zurückkehren. Die Schauspielerin hat ihre Teilnahme offenbar selbst abgelehnt und erklärt nun, warum. Seit Jahren gibt es Gerüchte über eine Fortsetzung von "Plötzlich Prinzessin". Zuletzt machte vor allem Anne Hathaway den Fans Hoffnung. Die Schauspielerin, die mit der Rolle der Mia Thermopolis 2001 ihren internationalen Durchbruch feierte, bestätigte zuletzt, dass das Projekt zwar noch nicht in Produktion sei, aber "auf dem richtigen Weg" stehe. Nun gibt es allerdings einen herben Dämpfer: Eine der wichtigsten Figuren der Reihe wird definitiv fehlen.

Julie Andrews sagt "Plötzlich Prinzessin 3" ab

Julie Andrews spielte in den ersten beiden Filmen Königin Clarisse Renaldi, die Großmutter von Mia. Ihre Figur war ein zentraler Bestandteil der Geschichte und für viele Fans ist Andrews untrennbar mit der Filmreihe verbunden. In einem neuen Interview mit InStyle spricht die mittlerweile 90-Jährige nun über ihre mögliche Rückkehr. Ihre erste Antwort fällt dabei fast überraschend aus: "Ich glaube, ich habe wohl abgesagt." Kurz darauf erklärt Andrews, was sie damit meint. Sie befinde sich inzwischen im Ruhestand und habe deshalb beschlossen, nicht mehr vor die Kamera zurückzukehren. Das Kreativteam von "Plötzlich Prinzessin 3" habe sie über ein Jahr lang gefragt, ob sie sich eine Beteiligung vorstellen könne. "Es war sehr, sehr schwer, 'Nein' zu sagen", erklärt Andrews. Sie habe jedoch das Gefühl gehabt, eine wunderbare Zeit mit der Reihe gehabt zu haben und wolle nun nicht mehr in ihre ikonische Rolle zurückkehren.

Mit 90 Jahren ist Schluss

Anne Hathaway and Julie Andrews bei der "Plötzlich Prinzessin 2" Premiere- After-Party © WireImage

Andrews macht außerdem deutlich, dass es nicht nur um diesen einen Film geht. Mit 90 Jahren möchte sie sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Hinzu kommt ihre Arthritis, die ihre Arbeit zusätzlich erschwert. Damit steht auch fest: Clarisse Renaldi wird in "Plötzlich Prinzessin 3" nicht mehr von Julie Andrews gespielt werden. Wie die Geschichte mit ihrer Figur weitergeht, ist bislang nicht bekannt. Möglich wäre, dass Clarisse aus der Handlung geschrieben wird oder dass ihre Abwesenheit innerhalb der Geschichte erklärt wird.

Anne Hathaway macht trotzdem Hoffnung

Ganz vom Tisch ist "Plötzlich Prinzessin 3" deshalb aber nicht. Anne Hathaway hat zuletzt mehrfach signalisiert, dass sie weiterhin an das Projekt glaubt. Für Fans bleibt damit vor allem eine Frage: Wie kann ein dritter Teil ohne Königin Clarisse funktionieren? Denn Mia ohne ihre Großmutter vorzustellen, dürfte für viele ungefähr so sein, als würde Genovien plötzlich ohne Königin dastehen. Und vielleicht wird genau diese Lücke zu einem der emotionalsten Teile der Fortsetzung.