Chaos in Spielberg
Hitziger F1-Funkspruch: "Habe Feuer im Auto!"
Nach dem Start beim Großen Preis von Österreich schepperte es nicht oft, ein wenig Wheel Banging war alles.
Dennoch kämpften einige Fahrer, allen voran Liam Lawson. Er funkte an sein Team: "Ich habe Feuer in meinem Auto!". Bei über zehn Grad im Auto braucht es das nicht auch noch.
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Nur eine Runde später gleich noch einmal der Neuseeländer: "Ich brenne immer noch." Dennoch ging es vorerst weiter und das sogar in den Top-10!
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