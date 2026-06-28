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Vor Pool

Amira Aly zeigt Baby-Bauch in der Sonne

© instagram/amiraaly
Am bislang heißesten Tag aller Zeiten in Deutschland suchte die schwangere Amira Aly im Bikini nach Abkühlung. Die gebürtige Kärntnerin präsentierte ihren Babybauch entspannt im eigenen Garten.
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An Deutschlands bislang heißestem Tag aller Zeiten half bei der 33-Jährigen nur eins: Klamotten aus! Die werdende Mama zeigte sich am Samstag auf Instagram mit Babybauch und im Bikini. Entspannt ließ sie auf der Terrasse ihres Kölner Hauses auch ihr noch ungeborenes Baby ein bisschen Sonne tanken.

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Einweihung für den Pool

Es geht allerdings noch besser: "Heute wird der Pool eingeweiht", teilte Amira ihren rund einer Million Instagram-Followern mit und postete dazu ein Herzaugen-Emoji. Passender hätte der Zeitpunkt angesichts der aktuellen Temperaturrekorde in Deutschland kaum sein können, um sich eine Abkühlung zu gönnen.

Kinder forderten ein Schwimmbecken

Dass das private Schwimmbecken überhaupt da ist, war offenbar auch ein Thema. Anfang 2026 erzählte Amira im Podcast "Iced Macho Latte", dass ihre Söhne sie gefragt hätten: "Mama, warum hast du keinen Pool? Jeder hat doch einen Pool!" Damals waren die Bauarbeiten am Traumhaus in Köln noch in vollem Gange, doch der Kommentar ihrer Kids ließ sie nachdenklich werden. Ihre Jungs hätten da eine verzerrte Wahrnehmung – nicht jeder kann sich solchen Luxus leisten. Amiras klare Reaktion: "Für die ist das selbstverständlich, und das muss jetzt schleunigst geändert werden." Da standen offenbar ein paar Gespräche an.

Erster Rekordsommer für das Baby

Gebaut wurde der Swimmingpool natürlich trotzdem, jetzt ist das Ding endlich einsatzbereit. Ihr Baby erlebt im Bauch von Mama auf jeden Fall schon seinen ersten Rekordsommer. Wenn es mit den Temperaturen so weitergeht, dürfte der neue Pool wohl schnell zum absoluten Lieblingsplatz der Familie werden.

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