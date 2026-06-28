US-Regierung sperrt neues ChatGPT-Modell

"Sol" ist OpenAIs Antwort an Anthropics KI-Modell "Mythos". Jedoch ist auch das neue ChatGPT-Modell für die breite Öffentlichkeit von der US-Regierung gesperrt worden. Der Grund: Sicherheitsbedenken.

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Am Freitag präsentierte OpenAI sein neues KI-Top-Modell GPT-5,6 Sol. Das Unternehmen will damit gegen das Modell Mythos von Konkurrent Anthropic antreten.

Aber: Sol, wie auch Mythos, wird der Allgemeinheit vorerst nicht zugänglich sein. Am Mittwoch soll OpenAI-Boss Sam Altman seinen Mitarbeitern gesagt haben. Die US-Regierung will bestimmen, wer Zugang zu "Sol" bekommt und wer nicht.

Sperre wegen Cyberangriffen und Biowaffen

Wie schon bei Anthropics Mythos sei die US-Regierung wegen der Sicherheit von Sol besorgt. Sie vermuten, dass die Feinde der USA mit dem Modell Cyberangriffe durchführen oder Biowaffen entwickeln könnten.

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In einem Blogeintrag schilderte OpenAI: "Auf deren Wunsch hin beginnen wir mit einer begrenzten Vorabversion für eine kleine Gruppe vertrauenswürdiger Partner, deren Teilnahme der Regierung mitgeteilt wurde, bevor wir das System einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen." Zusammen mit den Partnern passt das Unternehmen das KI-Modell an, damit es so bald wie möglich veröffentlicht wird.

Sparsamer als Mythos

Ähnlich wie Mythos soll Sol besonders stark in bestimmten Bereichen wie Biologie und Cybersicherheit sein. Das KI-Modell hat beim Benchmark-Test "ExploitGym", der von OpenAI mitentwickelt wurde, ähnlich gut abgeschnitten wie Mythos. Jedoch brauchte Sol nur ein Drittel der Tokens für dieselben Aufgaben, so "Futurezone".

Mit dem Test wird geprüft, ob ein KI-Modell eine Sicherheitslücke selbstständig findet und ausnutzen kann. Somit könnte Sol für Cyberattacken missbraucht werden.

US-Sperre sorgt für wenig Begeisterung

OpenAI hat versprochen, dass Sol umfangreiche Sicherheitsleitplanken hat. Gleichzeitig sorgt die Kontrollsperre der US-Regierung für wenig Begeisterung bei OpenAI. In ihrem Blog erklärt das Unternehmen: "Wir sind der Ansicht, dass diese Art von staatlichem Zugriffsverfahren nicht zum langfristigen Standard werden sollte. Dadurch werden die besten Tools Nutzern, Entwicklern, Unternehmen, Cyberverteidigern und globalen Partnern, die sie benötigen, vorenthalten."

OpenAI will neben Sol noch zwei weitere Modelle veröffentlichen, sobald sie die Erlaubnis der US-Regierung haben. "Terra" soll ähnliche Leistungen liefern wie das aktuelle GPT-5,5 und nur die Hälfte an Tokens kosten. "Luna" soll ein billigeres Modell sein, das wenige Tokens verbraucht. OpenAI plant, dass alle drei Modelle in den kommenden Wochen für die Allgemeinheit verfügbar werden.